Після тимчасового зняття санкцій на постачання російської нафти до Індії США розглядають послаблення інших обмежень

Сполучені Штати Америки розглядають зняття санкцій на експорт російської нафти на тлі світового дефіциту через війну в Ірані. Про це заявив 6 березня міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News.

За словами міністра, адміністрація Дональда Трампа може піти на скасування санкцій на подальші постачання нафти з Росії. Такий крок можуть запровадити, щоб усунути нестачу нафти через військову операцію в Ірані та його удари по сусідніх країнах.

Скот Бессент нагадав, що міністерство фінансів США дозволило Індії протягом 30 днів купувати російську нафту. Тоді США заявили, що цей захід не принесе Росії значної фінансової вигоди, оскільки дозволяє здійснювати операції тільки з нафтою з танкерів, які вже перебувають в морі. Зазначимо, Сполучені Штати заборонили Індії купувати російську нафту на початку лютого.

«Ми можемо зняти санкції й з іншої російської нафти. На воді перебувають сотні мільйонів барелів нафти, на які накладено санкції, і, по суті, знявши санкції, Міністерство фінансів може створити пропозицію, і ми розглядаємо цю можливість», – сказав Бессент.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію в Ірані, який не відмовився від ідеї розробки власного ядерного озброєння. По країні завдають повітряних ударів.

У відповідь Іран почав атакувати військові бази США та цивільну інфраструктуру сусідніх країн, зокрема, ОАЕ, Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту і Бахрейну. Війна спричиняє перебої з постачанням сировини з країн Близького Сходу та різке зростання цін на нафтопродукти.