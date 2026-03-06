Дві нові платні парковки розраховані на 25 місць

З понеділка, 9 березня, у Львові запрацюють ще два майданчики для платного паркування – на вул. Медовій в Галицькому районі та на вул. Гетьмана Івана Мазепи, 25а в Шевченківському районі. Майданчики розташовані у 3-й та 4-й паркувальних зонах і мають загалом 25 місць, з яких три – для людей з інвалідністю.

Як повідомили у львівській мерії, відповідно до результатів конкурсу, оператором парковок визначено ЛКП «Львівавтодор».

Майданчик на вул. Медовій (від вул. Замарстинівської до пл. святого Теодора) розташований у 3-й паркувальній зоні. Там облаштовано 10 паркомісць, з яких одне – для людей з інвалідністю. Графік роботи: пн–пт з 8:00 до 20:00. Вартість години паркування – 20 грн.

Майданчик на вул. Гетьмана Івана Мазепи, 25а (навпроти буд. №2 на вул. Миколайчука) розташований у 4-й паркувальній зоні. Там облаштовано 15 паркомісць, з яких два – для людей з інвалідністю. Графік роботи: пн–пт з 8:00 до 20:00. Вартість години паркування – 15 грн.

Оплатити за паркування на цих майданчиках можна такими способами: