Відповідні рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху на засіданні 19 лютого, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Зокрема, на вул. Пулюя біля ліцею №45 заборонять паркування, оскільки водії не можуть розʼїхатись на двох смугах через припарковані автомобілі в одній зі смуг. Рішення мають реалізувати до 1 травня.

На вул. Симоненка, на повороті на вул. Володимира Великого, рух транспорту ускладнюється через припарковані автомобілі. Тому комісія ухвалила рішення встановити дублюючі дорожні знаки: з правого боку — заборона зупинки, з лівого боку – заборона стоянки, щоб унеможливити паркування на цій ділянці вулиці. Рішення мають реалізувати до 1 травня.

В районі вул. Лемківська, 15 зараз автомобілі паркуються з обох боків вулиці, що ускладнює проїзд транспорту та створює конфліктні ситуації на дорозі. Для впорядкування паркування на цій ділянці заборонять стоянку. Термін виконання – до 15 квітня цього року.

На перехресті вулиць Сорохтея-Бортнянського на частині вул. Бортнянського заборонять паркування. Зараз припарковані авто обмежують оглядовість водіїв та роблять практично неможливим поворот великогабаритної техніки, а на час реконструкції вул. Залізничної цей маршрут слугує об’їздом. Термін виконання – до 1 травня цього року.

На кінцевій зупинці маршруту № 92 на вул. Дж. Вашингтона заборонять паркування легкових та вантажних автомобілів, оскільки наразі через припарковані приватні автомобілі, автобуси змушені залишатися фактично на проїзній частині. Рішення мають впровадити до 19 березня.

Оновлені схеми дорожнього руху запрацюють після того, як їх погодять із патрульною поліцією, а районні адміністрації встановлять відповідні знаки.