Зміни торкнуться вулиць у Залізничному районі

На чотирьох вулицях у Залізничному районі Львова змінять організацію дорожнього руху. Про це 2 вересня повідомила Залізнична районна адміністрація.

Зазначається, що в середу і четвер триватимуть роботи із зміни схеми організації дорожнього руху на вул. Одеській, Вернигори, Голубовича та Марка Вовчка, а з 5 вересня ці вулиці стануть односторонніми.

«До нас періодично зверталися мешканці цього мікрорайону зі скаргами на те, що на вул. Одеській, Вернигори, Голубовича та Марка Вовчка машини постійно зіштовхуються і не можуть розминутися, через що виникають постійні затори. Тому це питання розглянули на міській комісії з безпеки дорожнього руху. Комісія вирішила зробити на цих вулицях односторонній рух замість двостороннього», – пояснили у Залізничній районній адміністрації.

Як зміниться рух транспорту з 5 вересня:

на вул. Голубовича (в напрямку від вул. Братів Міхновських до вул. Одеська);

на вул. Вернигори (в напрямку від вул. Голубовича до вул. Декарта);

на вул. Марка Вовчка (в напрямку від вул. Декарта до вул. Городоцька);

на вул. Одеська (в напрямку від вул. Городоцька до вул. Морозенка).

Схема зміненої ОДР

Додамо, що для того, аби нова ОДР запрацювала, районна адміністрація має встановити нові дорожні знаки та намалювати розмітку.