Тепер на виїзді зі Львова у напрямку Винників облаштували дві смуги руху

На частині вул. Личаківської у Львові облаштували дві смуги руху. Нова схема організації дорожнього руху має змешити час водіям на виїзд із міста.

Як повідомила пресслужба ЛКП «Львівавтодор», для збільшення пропускної спроможності та зменшення черг транспорту на вул. Личаківській, у напрямі виїзду з міста, облаштували дві смуги руху. Йдеться про відтино від перехрестя з вул. Пасічною до вул. Голинського.

Перед запровадженням змін ОДР фахівці «Львівавтодору» розробили відповідне транспортне моделювання змін на перехресті вул. Личаківська – вул. Тракт Глинянський, зокрема облаштування двох смуг руху у напрямку Винників. Міська комісія з безпеки дорожнього руху їх погодила, доручивши реалізацію Личаківській районній адміністрації.

«Ці зміни покликані зменшити черги транспорту на вул. Личаківській (з центру міста) та вул. Пасічній. Проблема полягала у тому, що після перехрестя вул. Личаківська – вул. Пасічна на вул. Личаківській в сторону виїзду з міста було дві смуги руху та за 50 м йшло звуження до однієї смуги руху, які ще через 50 м розширювалися знову в дві смуги. Також дорожню ситуацію ускладнювало те, що деякі водії паркувалися на зупинці, що блокувало рух», – пояснили в «Львівавтодорі».

Громадський транспорт має облаштовані кишені для зупинок та не буде перешкоджати руху двома смугами. Водіїв закликають не порушувати правила паркування, аби не ускладнювати проїзд. За необхідності фахівці «Львівавтодору» можуть скоригувати роботу світлофорів на перехресті вул. Личаківська – вул. Голинського. Згодом планують запровадити режим світлофорного регулювання смарт-перехрестя.