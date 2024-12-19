Зміни стосуються вул. Зеленої, Івасюка, Костя Левицького та Дніпровської

У Личаківському районі Львова змінять організацію дорожнього руху на кількох вулицях. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Як повідомили у Личаківській РА, зміни запрацють із 20:00 у п’ятницю, 20 грудня. Йдеться про зміну організації дорожнього руху в районі вул. Зелена – Івасюка – Костя Левицького – Дніпровська. Раніше автомобілі рухались у такому напрямку:

Левицького – Дніпровська – Зелена; Зелена – Івасюка – Левицького.

Тепер автомобілі будуть рухатись за схемою:

Левицького – Івасюка – Зелена; Зелена – Дніпровська – Левицького.

Нова схема руху

«Проїзд з вул. Зеленої на вул. Левицького займатиме менше часу, бо передбачатиме уникнення проїзду через світлофорний об'єкт та зменшення кількості авто, які приїжджають повз нього», – повідомили у Личаківській РА.

Крім цього, проїзд із вул. Костя Левицького на вул. Зелену через вул. Івасюка дозволить зекономити час проїзду та зручність для виїзду авто під час горіння особливо червоного сигналу світлофора на вул. Зеленій.