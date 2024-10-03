Нову смугу руху почали будувати 3 жовтня й мають завершити всі роботи до 30 листопада

На перехресті вул. Личаківська – Тракт Глинянський облаштують додаткову смугу руху на виїзд із міста, а також острівці безпеки для пішоходів. Про це у четвер, 3 жовтня, повідомив голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський.

У межах проєкту зміни організації руху на цій частині вул. Личаківської за рахунок тротуару розширять проїжджу частину з двох до трьох смуг, перенесуть зупинку громадського транспорту на кілька десятків метрів далі від перехрестя, а також ліквідують небезпечний перехід, який створював суттєві перешкоди для руху авто і для безпеки пішоходів.

Роботи зі зміни ОДР на перехресті вул. Личаківська – Тракт Глинянський розпочалися 3 жовтня. Вони триватимуть до 30 листопада. Проєкт розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку».

«Важливо, що роботи плануємо проводити із дуже обмеженим втручанням в рух транспорту, адже розуміємо наскільки складне і завантажене це перехрестя. Тому для підрядника ставимо завдання – будь-які серйозніші втручання, зокрема монтаж острівців безпеки, проводити наскільки це можливо у неробочий час, зокрема у вихідні дні», – повідомив Юрій Лукашевський.

Додамо, що рішення про облаштування додаткової смуги руху на перехресті вул. Личаківська – Тракт Глинянський ухвалили на засіданні міської комісії з питань безпеки дорожнього руху.