Найбільше змін впровадять на перехресті вул. Стрийська - Рубчака

За останні роки мікрорайон поблизу закинутого Львівського автобусного заводу на вул. Стрийській активно розбудовується: на перехресті вул. Стрийська – Наукова збудували житловий комплекс, а ближче до ЛАЗу з’явився багатофункційний комплекс із торговим центром. Це вплинуло на завантаженість вулиці, адже пішоходів і автомобілістів стало значно більше, тож мешканці району зареєстрували петицію, аби облаштувати пішохідний перехід на перехресті вул. Стрийська – Рубчака. Цю петицію міська рада підтримала, утім вирішила розробити комплексну схему зміни організації дорожнього руху в цьому районі, а також перепланувати ключові ділянки вул. Стрийської загалом.

Нещодавно міська комісія з безпеки дорожнього руху розглядала реорганізацію руху на перехресті вул. Рубчака – Стрийська. Остаточне рішення ухвалюватиме виконавчий комітет. ZAXID.NET пояснює, в чому суть основних змін.

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Перехрестя вул. Рубчака – Стрийська

Міська рада та патрульна поліція пропонують нову схему організації дорожнього руху на цьому перехресті, за якою:

на вул. Стрийській влаштують лівоповоротну смугу зі світлофорним регулюванням для повороту на вул. Рубчака (проєктовану) у напрямку з центру міста та смугу для правого повороту у напрямку до центру міста;

з вул. Рубчака (проєктованої) в напрямку виїзду з міста та вул. Тролейбусної встановлять світлофорне регулювання;

через вул. Стрийську з обох боків перехрестя та через вул. Рубчака влаштують регульовані пішохідні переходи, велопереїзди та острівці безпеки;

на вул. Стрийській в обох напрямах руху встановлять автобусні зупинки;

вздовж вул. Стрийської влаштують велоінстраструктуру та велопереходи для сполучення зі вже наявною велоінфраструктурою на вул. Стрийській, вул. Науковій та просп. Івана Павла ІІ.

Замовником робіт буде ЛКП «Львівавтодор». Роботи профінансує ТзОВ «Атріум Естейт», що збудувало на вул. Стрийській, 45 багатофункційний комплекс. Компанія зареєстрована у 2017 році належить Назару Гарасиму.

Ділянка вул. Вернадського – вул. Наукова

Решту вул. Стрийської перепланують у межах проєкту комплексних змін, напрацьованого спільно Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Йдеться про підвищення дорожньої безпеки та пріоритизацію руху міського транспорту, зокрема, облаштування виділених смуг громадського транспорту. У мерії наголошують, що це можна зробити в межах наявної ширини вулиці без значних будівельних робіт.

На ділянці від вул. Вернадського до вул. Наукової в обидва боки облаштують додаткові виокремлені смуги для громадського транспорту. Їх хочуть облаштувати за рахунок звуження до ширини наявних смуг. Тож замість наявних трьох чотириметрових смуг в кожному напрямку на вулиці буде чотири триметрові смуги. Для автомобілістів фактично нічого не зміниться, натомість громадський транспорт матиме виділені смуги. Для цього необхідно нанести нову розмітку та встановити нові дорожні знаки.

Перехрестя вул. Стрийська – Мікльоша

На цій ділянці облаштувати виділену смугу в межах наявного профілю вулиці не можливо. Тому тут планують збудувати окрему смугу для руху громадського транспорту та облаштувати пішохідну зони з велодоріжкою. Ці роботи співфінансуватиме ТзОВ «Грін Плаза Львів», що будує поруч ЖК.

Перехрестя вул. Стрийська – Наукова

Додаткову третю смугу руху громадського транспорту в напрямку від центру міста планують облаштувати на ділянці від будинку №48 на вул. Стрийській до вул. Наукової.

Крім цього, смугу для громадського транспорту в напрямку до центру міста облаштують перед та після перехрестя вул. Стрийська – Сахарова.

За словами заступника керівника управління вуличної інфраструктури ЛМР Павла Сирватки, реалізація проєкту дозволить розділити транспортні потоки, оновити світлофорне регулювання та зробити рух швидшим та безпечнішим для 15 тис. водіїв приватного авто, 60 тис. пасажирів громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів. Зокрема, автобуси та тролейбуси зможуть курсувати з максимальним дотриманням графіків, стануть більш прогнозованими та надійними, а пасажири в години пік економитимуть 15-17 хвилин у дорозі.

Інші зміни

Для зменшення потоку автотранспорту на перехресті з вул. Наукової з вул. Стрийської в напрямку з в’їзду в місто до вул. Трускавецької дозволять лівий поворот. Додатковий лівий поворот для спрощення руху автотранспорту в напрямку до вул. Яневої облаштують на перехресті вул. Стрийської та Володимира Великого.

Крім цього, на виїзді з вул. Луганської на вул. Стрийську в напрямі з центру міста ліквідують аварійну ділянку. Для цього дозволять виїзд з вул. Луганської на ділянку смуги для громадського транспорту.

У майбутньому з території автовокзалу на вул. Стрийську в напрямку області облаштують новий виїзд для великогабаритних автобусів. Ці роботи реалізує адміністрація автовокзалу.

Додамо, що реконструкція перехрестя вул. Стрийської та Героїв Майдану не входять до цього проєкту, оскільки ця ділянка залежить від майбутньої організації громадського простору на вході до Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького і в Стрийський парк.

На ділянці від вул. Літньої до Стрийського ринку теж планують впроваджувавати зміни. Однак, робитимуть це в межах іншого окремого проєкту, який передбачає реорганізацію на вказаній ділянці вул. Стрийської та вул. Руставелі.