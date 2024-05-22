Виділену смугу протяжністю 100 м облаштують на вул. Любінській у напрямку до центру

На вул. Любінській у Львові облаштують виділену смугу для громадського транспорту. Відповідні зміни до організації дорожнього руху погодила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Йдеться про ділянку вул. Любінької – від з’їзду зі шляхопроводу до перехрестя з вул. Окружною, протяжністю 100 м. На цьому відтинку облаштують смугу для руху громадського транспорту. Зокрема на дорозі нанесуть розмітку, що поділить її на три смуги. Крайня смуга в сторону центру буде виділеною. Вона розділятиме транспортні потоки ще до виїзду на перехрестя з вул. Окружною, де вже є виокремлена смуга для громадського транспорту.

Як пояснили в міському управлінні безпеки та вуличної інфраструктури, це дозволить зменшити кількість дорожніх конфліктів та покращить рух і громадського, і приватного транспорту на перехресті вулиць Любінська – Окружна.

Нова схема ОДР на вул. Любінській

«На вул. Окружній - односторонній рух, одна смуга призначена для громадського транспорту, друга – для приватного. Зараз водії, які їдуть по лівій смузі вул. Любінської в напрямі центру, на перехресті впираються в автобусну смугу. І відповідно змушені перелаштовуватися у ліву смугу, спричиняючи незручності для інших учасників руху. Аби цього уникнути, тепер початок смуги для громадського транспорту буде ще на вул. Любінській. Вже там транспортні потоки розділяться і рух на перехресті буде впорядкованіший і комфортніший», – зазначив заступник керівника управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

Додамо, що нова схема організації дорожнього руху запрацює після того, як її погодить поліція, а районна адміністрація – нанесе розмітку та встановить відповідні дорожні знаки. Орієнтовно – до кінця липня.