Вул. Кубійовича та на невелика ділянка вул. Кубанської у Львові стануть односторонніми

Від сьогодні, 11 квітня, у Львові змінили організацію дорожнього руху на вул. Кубійовича та на невеликій ділянці вул. Кубанської. Зокрема, ці вулиці стануть односторонніми.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, з 11 квітня вся вул. Кубійовича та невелика ділянка вул. Кубанської стали односторонніми. Від ранку працівники Галицької районної адміністрації почали встановлювати нові відповідні дорожні знаки.

«Наприкінці минулого року комісія з безпеки дорожнього руху прийняла рішення про зміну організації дорожнього руху на окремих ділянках вул. Кубійовича і Кубанській. Ми опрацювали це рішення, погодили нову схему ОДР в поліції і придбали відповідні дорожні знаки», – повідомив керівник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Віктор Дубиняк.

За його словами, на вул. Кубійовича, на ділянці від пл. Вишиваного до вул. Кубанської, досі був двосторонній рух. Тепер на цій ділянці буде односторонній рух. Тому тепер уся вулиця стане односторонньою. Також на частині вул. Кубанської, від вул. Кубійовича до вул. Стуса, теж рух транспорту з двостороннього стане одностороннім.

Мешканців цього мікрорайону та водіїв авто закликають звернути увагу на зміни в організації дорожнього руху задля уникнення порушень ПДР та ймовірних аварійних ситуацій.