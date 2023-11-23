На вул. Волоській ліквідують смугу громадського транспорту в напрямку від центру

У Львові на вул. Волоській ліквідують смугу громадського транспорту, натоміть облаштують велосмуги і впорядкують паркування. У міськраді пояснили, що міські автобуси змінили маршрути руху і ця смуга не використовується.

Як повідомили 23 листопада в прес-службі Львівської міськради, з пропозицією ліквідувати смугу руху для громадського транспорту звернулись мешканці вул. Волоської, а міська комісія безпеки дорожнього руху підтримала цю ініціативу. Смуга руху вздовж Стрийського ринку у напрямку від центру багато років була призначена лише для руху громадського транспорту, втім поступово всі автобуси, що нею курсували, почали їздити іншими маршрутами, тому вже кілька місяців ця смуга не використовується.

Іншою смугою приватний транспорт рухається до центру, тому місто вирішило облаштувати на смузі поруч велоінфраструктуру та упорядкувати паркування.

«Зараз паркування вздовж Стрийського ринку організоване з виїздом автівок на тротуар. І це створює незручності для пішоходів. А тепер паркування впорядкують, ринок матиме місця для машин доставки товарів. Також на цій локації є можливість покращити інфраструктуру для велосипедистів. Зараз на вул. Волоській є двостороння велодоріжка, що пролягає по тротуару. Однак вона не дуже зручна для руху в обидва напрями. Тому було вирішено розділити напрями: існуючу доріжку залишити для руху від центру міста. А на проїзній частині облаштувати окрему велосмугу в напрямі до центру міста», – зазначив керівник управління вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

Він додав, що загалом ці зміни призведуть до покращення руху на перехресті вулиць Франка – Снопківська – Людкевича – Волоська – Кубійовича. Також забудовник, який поруч будує готель, має впорядкувати там громадський простір.

Розробити нову схему організації дорожнього руху з урахуванням паркування та велоінфраструктури мають до середини квітня 2024 року. Після цього нову схему пає погодити поліція.