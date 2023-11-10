На розі вул. Театральної та пл. Підкови встановили антипаркувальний стовбці

У Львові обмежили можливість виїзду автомобілів із парковки нічного клубу Fashion у центрі міста на пішохідну зону. Для цього на розі пл. Підкови – вул. Театральній встановили антипаркувальний стовпець. Організацію дорожнього руху в центрі міста змінили після інциденту зі скандальною київською блогеркою Анною Красновою, яка без перепустки заїхала на пл. Ринок.

Як повідомив 10 листопада керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, тепер із пл. Підкови не можна буде виїхати на вул. Беринди і, відповідно, заїхати у пішохідну зону Львова.

«Виїзд із пл. Підкови, де розташований ресторан, на вул. Театральну, а відтак і в пішохідну зону міста, відтепер закритий. Виїхати з парковки ресторану, як і заїхати, можна лише через пр. Свободи», – зазначив Олег Забарило.

При цьому, водії, які приїжджають до Гарнізонного храму на міську церемонію прощання з захисниками, й надалі можуть паркувати автомобілі на пл. Катедральній. У цьому їм допомагатимуть працівники «Муніципальної варти», які контролюють в’їзд автівок у пішохідну зону центральної частини міста.

Нагадаємо, 7 листопада київська блогерка Анна Краснова, яка зареєстрована в Instagram під нікнеймом ta.samaya.devil, без відповідної перепустки на проїзд у пішохідній частині Львова заїхала на автомобілі Mercedes на площу Ринок. З’ясувалося, що спершу Mercedes Анни Краснової заїхав на територію парковки ресторану Fashion у центрі Львова та близько 16:00 виїхав через вул. Театральну. Потім вона мала виїхати з пішохідної зони, втім проігнорувала заборону повороту і заїхала на площу Ринок.