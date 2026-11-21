Під атаку потрапило судно Sparta II

Прикордонна служба Фінляндії заявила, що російське судно у суботу, 21 листопада, атакували українські безпілотники. Після удару корабель втратив керування, і його занесло у фінські територіальні води.

Командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн розповів, що судно уразили українські дрони в російських територіальних водах. Через втрату керування корабель опинився у водах Фінляндії, після чого відповідальність за рятувальну операцію на морі передали фінській стороні.

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Наразі на судні триває пожежа, яку не вдалося взяти під контроль. Фінські прикордонники не мають точних даних про вантаж, тому не можуть оцінити ризик вибуху.

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«Більш детальної інформації про вантаж немає, тому я не можу сказати, наскільки великий ризик вибуху. Річ у тім, що пожежу ще не взяли під контроль, тому можливо, що вибухи там все ще відбуватимуться. Якщо пожежа триватиме неконтрольовано протягом тривалого часу, корабель може навіть затонути», – заявив Ільїн.

За його словами, ситуація наразі не становить загрози для морського судноплавства чи людей. Навколо судна встановили обмежену зону безпеки. Екіпаж корабля відповідає за гасіння пожежі, тоді як фінська прикордонна служба координує рятувальну операцію на морі.

Раніше стало відомо, що два безпілотники атакували у Фінській затоці вантажне судно, яке прямувало до російського Калінінграда з Санкт-Петербурга. Судно Sparta II призначене для перевезення накатної техніки, причепів і напівпричепів, транспортування вантажів у контейнерах, а також генеральних вантажів. З 2022 року судно перебуває під санкціями США, а з травня 2026 року – під українськими санкціями.