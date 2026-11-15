Увечері 14 листопада поблизу порту Суліна, у районі дельти Дунаю, безпілотники атакували три комерційні судна. Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску в неділю, 15 листопада.

«Укотре безпека судноплавства в Чорному морі опинилася під загрозою. (...) Радари Міністерства оборони Румунії також зафіксували повітряні цілі в цьому районі, що змусило ВПС Румунії двічі піднімати винищувачі у повітря», – написав Нікулеску.

За словами румунського прем’єра, він підтримує постійний зв’язок із відповідними органами влади, адже безпека моряків є «абсолютним пріоритетом».

Нікулеску назвав інциденти неприйнятними та такими, що порушують міжнародне право. На його думку, вони свідчать про «погіршення ситуації з безпекою, спричинене триваючою війною Росії проти України».

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«Ми й надалі будемо вживати всіх необхідних заходів разом із нашими союзниками для зміцнення безпеки в Чорному морі. Це залишається ключовим пріоритетом для уряду у тісній співпраці з нашими регіональними партнерами та НАТО», – наголосив Лука Нікулеску.

За інформацією румунського онлайн-порталу Digi24, унаслідок атаки безпілотників були пошкоджені три судна під різними прапорами: Evia Petrol V, Marsol та Ali Najafov. Екіпажі самостійно загасили пожежі. Ніхто з моряків не постраждав.

Міністр оборони Штефан-Раду Опря повідомив, що обговорить безпекову ситуацію в Чорному морі на зустрічі міністрів оборони країн-союзниць, яка відбудеться 17–18 листопада в Брюсселі.

За його словами, Румунія потребує підтримки союзників для посилення повітряного спостереження та отримання обладнання для боротьби з безпілотниками.

«Нам потрібна солідарність союзників, яка проявляється через патрулювання літаками спостереження, обладнання для боротьби з безпілотниками. (...) Оснащення, навчання, обмін інформацією, співпраця – це пріоритети Міністерства національної оборони, а також дипломатія для пошуку швидких відповідей на нові виклики», – наголосив міністр.

Нагадаємо, 23 жовтня у Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло комерційне судно Khoryv («Хорив») під прапором Коморських островів, яке, ймовірно, було уражене дроном. Дев’ятьох членів екіпажу вдалося врятувати, троє вважалися зниклими безвісти, ще один загинув.