Судно перекинулося та йде під воду

У пʼятницю, 23 жовтня, у Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло комерційне судно. За попередніми даними, його уразив дрон, повідомило Digi 24 з посиланням на координаційний центр Румунського морського управління.

Близько 10:00 координаційний центр отримав повідомлення, що у стані лиха перебуває комерційне судно Khoryv «Хорив» під прапором Коморських островів. Судно подало сигнал лиха за межами територіальних вод Румунії, за близько 24 км від порту Констанци. За даними MarineTraffic, судно рухалося до румунського порту Суліни.

Судно «Хорив» / Фото MarineTraffic

«На борту судна перебували 13 членів екіпажу: 10 громадян України та троє громадян Азербайджану», – йдеться у повідомленні румунського морського управління.

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Після отримання сигналу на місце інциденту вирушили судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) та міністерства внутрішніх справ Румунії. Залучили гелікоптер для рятувальної операції не вдалося через несприятливі погодні умови та низьку видимість.

На відео, оприлюдненому МВС Румунії, видно, що судно перекинулося та йде під воду. Біля нього видно рятувальні кораблі.

«На цей момент рятувальним суднам вдалося витягнути з води дев'ятьох живих людей і одне тіло», – повідомили в ARSVOM.

Наразі тривають пошуки трьох інших членів екіпажу. За попередніми даними румунських служб, «Хорив» міг атакувати дрон.

Нагадаємо, 15 жовтня біля порту Суліна у територіальних водах Румунії дрон атакував нафтовий танкер YARA J, який прямував з Туреччини для завантаження в портах Дунаю. Імовірно, судно прямувало до України. Напад став першим у територіальних водах Румунії.