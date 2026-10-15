У територіальних водах Румунії поблизу порту Суліна дрон уразив нафтовий танкер, який, імовірно, прямував до України. Про це повідомила румунська радіостанція Radio România Constanța.

Інцидент стався ввечері середи, 14 жовтня. Порожній танкер YARA J, який ходить під прапором Коморських островів, прямував з Туреччини для завантаження в портах Дунаю. Після атаки там спалахнула пожежа, яку загасили самі моряки.

На борту танкера перебував екіпаж із 17 моряків із Сирії, Індії та Ірану. Вони не постраждали.

Лідер Вільної профспілки моряків Адріан Міхалчіою заявив, що напад виглядає «навмисним, спрямованим проти судна, яке, ймовірно, мало прибути до України і яке вперше зазнало нападу в територіальних водах Румунії». Раніше подібні інциденти траплялися у виключній економічній зоні Румунії.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Міністерство оборони Румунії повідомило, що того вечора система радіолокаційного спостереження зафіксувала групу повітряних цілей над Чорним морем – дві з них залетіли в повітряний простір країни. Згодом з однією ціллю втратили радіолокаційний контакт над морем. Не виключається, що саме цей безпілотник міг влучити в танкер.

Міністр оборони Раду Міруца зазначив, що наразі проводяться перевірки, щоб встановити, чи судно було пошкоджене дроном.

«Чи було це зіткнення з дроном, чи ні – це питання, яке наразі розслідується з метою з’ясування цих обставин. На радарах Міністерства оборони не було зафіксовано дрона, що наближався до цього судна. Поза цими обставинами, це є серйозним фактом, оскільки в територіальних водах Румунії трапляються такі інциденти», – заявив Міруца.

Нагадаємо, 13 жовтня премʼєр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що в Чорному морі три безпілотники атакували корабель, зареєстрований в Одесі. Болгарська берегова охорона врятувала 15 членів екіпажу, серед яких були семеро українців. Крім того, безпілотники уразили неназване судно, яке затонуло. У зв’язку з інцидентами Радев викликав російського посла.