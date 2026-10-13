Уражене дронами судно Chelsea 3

У Чорному морі за 33 км від узбережжя Болгарії три безпілотники атакували корабель, зареєстрований в Одесі. Крім того, безпілотники уразили неназване судно, яке затонуло, повідомив у вівторок, 13 жовтня, премʼєр-міністр Болгарії Румен Радев.

За словами політика, у ніч на 13 жовтня три невідомі дрони вдарили по судну Chelsea 3, яке йшло під прапором Мальти й було зареєстроване в Одесі. За даними MarineTraffic, судно рухалося до молдовського порту Джурджулешть. Біля атакованого судна наразі перебуває військовий корабель НАТО.

Усіх 15 членів екіпажу, серед яких були семеро українців та восьмеро азербайджанців, евакуювали та доставили до порту міста Варна. Пʼятеро членів екіпажу потребували медичної допомоги.

Румен Радев повідомив, що країна поінформувала постійних представників у НАТО та ЄС. За його словами, Болгарія «не має чітких і остаточних доказів, щоб покласти відповідальність на будь-яку зі сторін».

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«Однак, як я вже заявив, логіка свідчить, що результат вигідний Російській Федерації. Тому я сьогодні викличу російського посла на зустріч», – повідомив Радев.

Крім того, болгарський премʼєр-міністр повідомив, що також отримав інформацію про інше судно, уражене за близько 31 км на схід від портового міста Крапець, розташованого на кордоні з Румунією. Внаслідок атаки судно затонуло.

Болгарія врятувала одного члені екіпажу судна. Під яким прапором ходило судно та що перевозило, Румен Радев не уточнив.

Нагадаємо, 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі ударні дрони атакували два цивільні судна – ALFA WATAN під прапором Того та ABLE під прапором Палау. Внаслідок атаки ALFA WATAN зазнало сильних ушкоджень та затонуло, моряків вважають зниклими безвісти. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що торгівельні судна атакувала Росія, а українські військові не здійснювали жодних операцій на цій ділянці Чорного моря.