Три сцени XIX ст. відкрили для огляду вперше за 50 років

У київському соборі Святої Софії відновили розписи, які приховали в радянський час. Це живопис українських художників XIX ст. у неовізантійському та класицистичному стилі. Масштабну реставрацію профінансувала ЮНЕСКО. Про підсумки роботи розповів Українському радіо доктор історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника «Софія Київська» В’ячеслав Корнієнко.

«Ті композиції більше ніж пів століття відвідувачі не могли бачити. Коли відбувалися реставрації у 1950-60-х роках, комусь здалося, що ці сюжети не повинні бути відкритими. Там навіть точилася дискусія, що цей живопис взагалі треба зняти повністю. Тоді дійшли компромісу і його просто зафарбували», – розповів В’ячеслав Корнієнко.

«Воскресіння Господнє» (фото Андрія Горба/Укрінформ)

Приховані сюжети, за словами історика, є невід’ємною складовою для вивчення українського живопису XIX ст. Він уточнив, що в тих місцях, де відкрили сюжети, не збереглися оригінальні фрески XI століття.

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«Це північний рукав трансепту Софії Київської. Там є доволі цікаві композиції. Художники врахували місце і так чи інакше намагалися слідувати тим зразкам мистецтва XI століття, які були в них перед очима», – розповів В’ячеслав Корнієнко.

Представник заповідника розповідає, що раніше вважалося, що живопис XIX століття дисонує із фресковим та мозаїчним розписом XI століття, також його вважали класичним прикладом імперського живопису, тому його треба прибрати.

«Прибрали у своєрідний спосіб: просто зафарбували нейтральним тоном. На склепіннях замість чудових розписів був суцільний шар сіро-блакитного нейтрального тону», – каже історик.

фото Андрія Горба/Укрінформ

Зараз, за словами В’ячеслава Корнієнка, розчищений живопис XIX століття жодним чином не дисонує із загальним стінописом, навпаки – органічно доповнює. А у деяких місцях виявили зразки XVII ст. і стінопис XVIII століття, який поновили у XIX.

Укрінформ з посиланням на директорку заповідника Нелю Куковальську перелічив назви сюжетів: «Жони-мироносиці біля Гробу Господнього», «Апостоли Петро та Йоан біля Гробу Господнього» та «Воскресіння Господнє».

Під час реставрації провели водночас наукові дослідження штукатурки, фарби. Також встановили імена деяких авторів.

«Ми знали, що під тими шарами фарби буде стінопис XIX століття, але ми не могли чітко у деяких випадках встановити, хто був художник. А розкривши ці композиції, зокрема, побачили, що у деяких місцях є доповнення олійним живописом з орнаментальними мотивами. Є вставки живопису, які раніше датувалися XVII століттям, а тепер виявилося, що вони зроблені під час реставрації у XIX столітті рукою Макара Пєшехонова», – каже В’ячеслав Корнієнко.

«Апостоли Петро та Йоан біля Гробу Господнього» (фото Суспільного)

Для реставрації монументального живопису Софійського собору Фонд ЮНЕСКО виділив 29 тисяч доларів. Роботи провели у 2006 році.

Також реставратори розкрили частину присвятного напису доби Петра Могили, у якому згадується 1011 рік як дата закладання собору. Це час правління князя Володимира. У радянський час його закрили і зробили імітацію мозаїки.

«Тоді була панівною концепція триєдиного народу – українського, білоруського і російського. Збудували три Софії – в Києві, Полоцьку і Новгороді. Але 1011 рік сюди не вписувався, бо собори в Білорусі і Росії – це 1030-і роки. Тому цей напис закрили і зробили імітацію мозаїки», – пояснив В’ячеслав Корнієнко.

В архівах заповідника знайшли сторічну чорно-білу фотографію, на якій видно цей напис на центральній арці собору під час реставраційних робіт доби Петра Могили. А коли реставратори до неї добралися, з’ясувалося, що дата була не лише зафарбована, а й частково збита.