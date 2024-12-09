У понеділок, 9 грудня, у Києві презентували онлайн-портал з оцифрованими настінними написами Софії Київської. Загалом на стінах собору зберіглося близько 7500 графіті. Це написи та малюнки, що охоплюють тисячу років нашої історії.

«Ці написи – безцінне джерело знань про розвиток мови і писемності, культурний обмін між державами, торгівлю та соціальні процеси в Європі. Графіті собору є важливим першоджерелом для досліджень у різних галузях науки», – зазначили на сторінці заповідника «Софія Київська».

Зазначимо, що окрім фресок, на стінах Софії збережені написи та авторські малюнки, які впродовж XI - початку XVIII ст. залишали князі, дружинники, священники та віряни. Багато графіті Софії Київської є пам’ятками української мови. Найдавніші з них написані не кирилицею, а глаголицею.

Графіті розповідають про важливі тогочасні події Русі: смерть Ярослава Мудрого, запис про мирний договір XI ст. між князями Святополком Ізяславичем, Володимиром Мономахом і Олегом Святославичем на р. Желані, купівлю дружиною Всеволода Ольговича Боянової землі (середина XII ст.), зберігся автограф Володимира Мономаха.

А ще свої молитви вишкрябували прості, але письменні жителі давнього Києва. А діти, які навчались у соборі, зображали на його стінах біблейні сценки (наприклад, в’їзд Ісуса в Єрусалим), тварин та шаржі на вчителів.

Оцифрувати графіті собору допомогли фахівці шведського університету Ґетеборга. Вони поділені у меню на текстові, живописні та композитні. Переглянути їх можна на сайті.