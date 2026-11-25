АЗС розташовані в місті Ланівці та в селі Надрічне

На Тернопільщині на торгах продали дві автозаправні станції збанкрутілого державного підприємства «Авіком Рівне». АЗС розташовані в місті Ланівці та в селі Надрічне Тернопільського району. Станції вдалося продати лише з третього разу, під час аукціону ціна за них впала майже на половину. Про це свідчать дані аукціонів у системі Prozorro.Продажі.

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Початкова вартість за дві станції становила 12,09 млн грн. Під час торгів із покроковим зниженням ціни вона впала на 53,4%.

За перший лот – АЗС «Анастасія» з газозаправним пунктом у Ланівцях – просили 8,15 млн грн. Однак продали станцію за 4,087 млн грн товариству «Боді Макс», яке займається наданням в оренду майна. За даними аналітичної системи YouControl, власником підприємства є киянин Володимир Порайко.

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До складу лота увійшли будівлі площею 100 м2, колонки, резервуари та газозаправне обладнання. Комунальна земельна ділянка площею 0,2893 га в лот не входила.

Другу АЗС із газозаправним пунктом у Надрічному реалізували за 1,54 млн грн проти початкових 3,94 млн грн.

Її придбала Алія Заверуха, запропонувавши 1,539 млн грн. Інший учасник – ТОВ «Боді Макс» – зупинився на позначці 1,5 млн грн.

До складу другого лота увійшли будівля АЗС площею 30 м2, паливороздавальні колонки, резервуари, газозаправне обладнання й земельна ділянка площею 0,1024 га, що перебуває у приватній власності.

Обидва об'єкти вдалося реалізувати лише з третьої спроби. Перші аукціони у вересні та повторні торги у жовтні не відбулися через відсутність учасників. Загалом за дві станції покупці заплатили 5,63 млн грн.

За даними видання Enkorr, державне підприємство «Авіком Рівне» збанкрутіло через накопичення боргів на понад 120 млн грн. Це значно перевищило вартість активів компанії (близько 61,8 млн грн, за даними суду). 7 вересня Господарський суд Рівненської області визнав підприємство банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру терміном на 12 місяців.