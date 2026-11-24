НБУ використовує ШІ під час підготовки економічних прогнозів

Національний банк України придбав корпоративний доступ до ChatGPT Enterprise за 63 тис. доларів без ПДВ. Штучний інтелект допомагає аналітикам регулятора опрацьовувати великі масиви даних, оцінювати наслідки російських обстрілів для економіки та відстежувати зміни інфляційних очікувань. Про це пише Dilo з посиланням на пресслужбу НБУ.

Договір із компанією OpenAI Ireland Limited Нацбанк уклав 16 лютого 2026 року. Згідно з ним, працівники регулятора можуть використовувати ChatGPT Enterprise у роботі. Водночас вони мають дотримуватися внутрішніх правил користування штучним інтелектом.

Як НБУ використовує штучний інтелект?

Як пояснили в НБУ, мовні моделі допомагають фахівцям збирати, обробляти й систематизувати великі обсяги інформації. Завдяки цьому підготовка окремих економічних досліджень займає значно менше часу.

«Пошук та обробка даних з нуля забрали б в аналітика тижні. З ШІ це займає години або дні. Тож аналітик має більше часу на сам аналіз», – пояснили в НБУ.

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Один із прикладів такої роботи – дослідження впливу російських обстрілів на інфляцію в Україні. За допомогою мовних моделей аналітики опрацювали понад 10 тис. записів про російські атаки з міжнародної бази даних ACLED. Інформацію класифікували за типами пошкоджених об’єктів.

На основі цих даних у Нацбанку оцінили, що удари по складах можуть додати 0,7 відсоткового пункту до річної інфляції у 2026 році. Цю оцінку регулятор врахував у жовтневому інфляційному прогнозі.

Ще один напрям роботи – аналіз новин. Аналітики НБУ щодня оцінюють тональність публікацій у медіа, які стосуються цін. Зокрема, влітку 2026 року негативні новини про транспорт, продукти харчування та пальне стали раннім сигналом погіршення інфляційних очікувань українців. Згодом це підтвердили результати опитування населення. Інструменти на основі мовних моделей фахівці Нацбанку розробили самостійно, без залучення зовнішніх підрядників і технологічних партнерів.

Чи прогнозує штучний інтелект інфляцію?

У Нацбанку наголосизли, що штучний інтелект не прогнозує інфляцію самостійно. Для цього регулятор продовжує використовувати власні макроекономічні моделі, а прогнози та висновки готують аналітики.

Мовні моделі виконують конкретні технічні завдання, а результати їхньої роботи перевіряють працівники НБУ. Для роботи із зовнішніми сервісами штучного інтелекту використовують лише відкриті дані: новини, публічні бази та офіційну статистику. За оцінкою регулятора, наразі штучний інтелект найбільше вплинув на швидкість підготовки аналітичних висновків, а не на їхній зміст чи якість.