НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку

На початку листопада в Україні зріс попит на іноземну валюту через збільшення бюджетних видатків, зокрема на оборону та безпеку, а також активнішу купівлю валюти населнням. На цьому тлі гривня слабшала до долара. Національний банк заявив, що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою і регулятор готовий вживати додаткових заходів для підтримки курсу, йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначають, що на початку місяця традиційно зростає попит на валюту з боку населення, зокрема, це пов’язано з оновленням щомісячних лімітів на її купівлю. Додатково на ринок вплинуло суттєве збільшення бюджетних видатків. Водночас пропозиція іноземної валюти скоротилася. Серед причин у Нацбанку назвали великі обсяги відшкодування ПДВ наприкінці жовтня та російські обстріли. Через них експорт зростав повільніше, ніж зазвичай у цей сезон, а аграрні та металургійні компанії продавали менше валюти.

Частково пропозицю підтримували окремі компанії, які ситуативно продавали валюту. Однак, такі операції не мали системного характеру. Коли їхні обсяги зменшувалися, гривня слабшала до долара.

НБУ обмінюватиме валюту для підтримки банківських кас

Окремо в Нацбанку прокоментували збільшення різниці між офіційним курсом гривні та курсом продажу валюти у фінансових установах. Щоб зменшити цей розрив, регулятор провів консультації з учасниками ринку та 3 листопада організував операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову, аби допомогти банкам поповнити свої каси. Утім, за даними НБУ, банки подали заявки лише на 14 млн доларів із запропонованих 100 млн доларів. Пропозицією 100 млн євро фінансові установи взагалі не скористалися. Усі заявки на обмін доларів Нацбанк задовольнив. Такі результати, за оцінкою регулятора, підтвердили, що системних проблем із наявністю готівкової іноземної валюти в банках немає.

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Попри це, 4 листопада НБУ планує повторити такі операції. У регуляторі пояснили, що це превентивний захід, який має за потреби забезпечити банки достатньою кількістю готівкової валюти для обслуговування клієнтів.

У 2025 році у Львові девелопер РІЕЛ ввів в експлуатацію 1 069 помешкань та продовжує реалізацію нових проєктів. РІЕЛ зберігає стабільний темп будівництва й розширює портфель у місті. Це посилює системну присутність на львівському ринку житла.

У Нацбанку також наголосили, що мають достатньо міжнародних резервів для підтримки стійкості валютного ринку. Станом на 1 жовтня 2026 року вони становили 47,1 млрд доларів і до кінця жовтня збільшилися. Для порівняння, на початку повномасштабного вторгнення резерви України були меншими за 30 млрд доларів.

Нагадаємо, валютні обмеження діють з 2022 року. У серпні 2026 року НБУ послабив валютні обмеження для населення та бізнесу, що передбачає можливівсть купувати безготівкову валюту на суму до 200 тис. грн на місяць. Це в чотири рази більше, ніж раніше.