Українцям дозволили купувати значно більше валюти

Національний банк із 11 серпня послабив валютні обмеження для населення та бізнесу. Українці тепер можуть купувати безготівкову валюту на суму до 200 тис. грн на місяць. Це в чотири рази більше, ніж раніше.

Що змінилося для українців?

Місячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти зріс із 50 тис. до 200 тис. грн. У межах цієї суми також можна купувати безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних компаній, повідомила пресслужба НБУ.

Ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном збільшився вдвічі – зі 100 тис. до 200 тис. грн в еквіваленті на день.

Крім того, зі 100 тис. до 200 тис. грн на місяць підвищили ліміт на оплату товарів і послуг за кордоном із гривневих рахунків. У межах цієї суми тепер можна оплачувати й оренду житла. Проводити платежі дозволили не лише карткою, а й банківськими переказами, зокрема через SWIFT.

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Із валютних рахунків українці, як і раніше, можуть оплачувати більшість товарів і послуг за кордоном карткою без обмежень. Водночас для переказів із валютного рахунку на рахунок іноземного отримувача встановили окремий ліміт – 200 тис. грн на місяць.

Ліміт у 500 тис. грн на місяць, який діє для оплати проживання за кордоном із валютної картки, поширили й на довгострокову оренду житла. Такі платежі також можна проводити через SWIFT.

Які ліміти підвищили для бізнесу

Для юридичних осіб НБУ збільшив денний ліміт на зняття готівки з гривневих рахунків в Україні зі 100 тис. до 200 тис. грн. Таку саму суму дозволили знімати з валютних рахунків в Україні та за кордоном. Із гривневих корпоративних карток за кордоном тепер можна знімати до 140 тис. грн на місяць. Раніше діяв тижневий ліміт у 17, тис. гргн.

Ліміт на оплату товарів і послуг за кордоном гривневими корпоративними картками зріс зі 150 тис. до 400 тис. грн на місяць. Для валютних корпоративних карток такі розрахунки й надалі можна проводити без обмежень.

Також НБУ розширив валютні можливості компаній, які фінансово підтримують військові частини ЗСУ та Нацгвардії. Крім того, українським експортерам дозволили оплачувати штрафи, компенсації та відшкодування іноземним партнерам у межах установлених обмежень.

У Нацбанку наголосили, що послаблення не створює загроз для валютного ринку. Зміни вже врахували в макроекономічному прогнозі, який передбачає зростання міжнародних резервів України майже до 70 млрд доларів у 2026 році.