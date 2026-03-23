Національний банк України впродовж тижня з 16 по 20 березня продав на міжбанківському валютному ринку 1,344 млрд доларів для підтримки гривні. Водночас регулятор не здійснював купівлі валюти. Як пише «Мінфін», це найбільший обсяг валютних інтервенцій НБУ з початку 2026 року.

Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то обсяг чистого продажу валюти зріс на 307 млн доларів. Загалом від початку року Нацбанк на міжбанківському ринку не купував валюту, натомість продав 9,68 млрд доларів.

Раніше в НБУ зазначали, що пропозиція валюти на ринку перевищує попит з боку банків, тому дефіциту готівкової валюти немає. Зокрема, така ситуація виникла 9–13 березня, коли Нацбанк продав на ринку більше валюти, ніж було фактичного попиту з боку банків.

Також регулятор зазначав, що станом на 1 березня 2026 року обсяг міжнародних резервів України становив майже 55 млрд доларів, що дозволяє профінансувати близько 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Як писав ZAXID.NET, офіційний курс долара на 23 березня встановлено на рівні 43,82 грн, що нижче на 14 копійок, ніж день до цього. Офіційний курс європейської валюти на понеділок заклали на рівні – 50,68 грн, він піднявся на 17 копійок.