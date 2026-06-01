Звільнення у сфері IT тривають

За останній рік роботодавці звільнили 17% айтівців – трохи менше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 19%. За кордоном ситуація гірша – там без роботи залишився кожен п’ятий IT-фахівець (20%). Про це свідчить дослідження профільного ресурсу DOU.

Зазначають, що скорочення торкнулися спеціалістів усіх рівнів. Водночас в Україні найбільша частка звільнених – сеньйори (43%). За рік суттєво зросла частка звільнених Lead-фахівців: з 9% до 15%. Натомість Middle-спеціалістів звільняли рідше – 29% проти 34% торік.

У яких сферах найбільше скорочень?

За спеціалізаціями лідирують Software Engineer – 47% усіх звільнених в Україні та QA/AQA Engineer – 15%. Більше половини звільнених і в Україні, і за кордоном працювали в продуктових компаніях.

На так званому бенчі (очікуванні нових проєктів усередині компанії зі збереженням частини виплат) наразі перебуває менше 2% айтівців – стільки ж, що й торік. Для порівняння, у 2023 році таких фахівців було вдвічі більше – 4%. При цьому серед тих, хто на бенчі, кожен другий (52%) – розробник. Ще 28% становлять QA/AQA-інженери, 4% – DevOps/SRE.

DOU фіксує, що компанії дедалі частіше використовують бенч саме для утримання досвідчених кадрів. Частка сеньйорів на бенчі зросла за рік з 35% до 52%. Також помітно побільшало фахівців із великим досвідом – тих, хто має 15+ років стажу, стало вдвічі більше – з 8% до 20%, а фахівців із 6–9 роками досвіду – з 24% до 36%.

Чому звільняли?

Головні причини звільнень – оптимізація в компанії (38%) та складна фінансова ситуація (32%). Причому «оптимізація» особливо часто стосувалась нетехнічних спеціалістів: 47% проти 36% серед технічних. Технічні фахівці частіше втрачали роботу через завершення або зупинку проєкту замовником.

Аналітики зауважили ще одну важливу тенденцію – порівняно з 2025 роком стало менше звільнень через відмову замовника від проєкту – і в Україні, і за кордоном.

Щодо штучного інтелекту, його вплив на ринок праці вже фіксують, але поки що він є обмеженим. Лише 5% звільнених – як в Україні, так і за кордоном повідомили, що втратили роботу саме через заміну їхньої ролі ШІ.

За кордоном є ще одна причина, якої майже немає в Україні – небажання або неможливість релокуватись – через це роботу втратили 5% фахівців (в Україні – лише 1%).