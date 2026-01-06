Щороку кількість ІТ-компаній в Україні зменшується, а наявні воліють відкривати нові офіси за кордоном

Станом на листопад 2025 року в Україні нараховувалось 2062 активних верифікованих ІТ-компаній. Для порівняння, для відстеження динаміки роботи ІТ-галузі в 2025 році за основу розглядались 2196 ІТ-компаній. Про це йдеться в щорічному дослідженні ІТ Research Ukraine 2025 від Львівського ІТ кластера.

Вперше пілотну методику для підрахунку активних ІТ-компаній для дослідження використали в 2023 році. Тоді йшлося про 2150 активних верифікованих ІТ-компаній. У дослідженні ІТ кластеру за 2024 рік вже йшлося про 2118 таких ІТ-компаній.

«У 2025 році основою для відстеження динаміки та повторної верифікації слугував список із 2196 компаній. З них 2062 верифіковані як активні, 134 – припинили діяльність (не виявляли ознак активності за всіма або майже всіма критеріями верифікації) або стали частинами інших бізнесів (були поглинутими). З’явились шість нових заснованих компаній», – пояснюється в дослідженні.

Структура українських ІТ-компаній

У 2025 році структура активних ІТ-компаній в Україні виглядала так:

аутсорсингові – 46%;

продуктові – 31%;

змішані – 21%;

аутстафінгові – 2%.

У них працюють 303 тис. ІТ-спеціалістів, з яких станом на серпень 2025 року в Україні перебували 245 тис., а 58 тис. – за кордоном.

27% українських ІТ-компаній у 2025 році відкрили нові офіси. З них 23% – за кордоном, лише 4% – в Україні.

Також серед технічних спеціалістів в ІТ-компаніях поменшало жінок. Якщо в 2024 році йшлося про кожну четверту, то в 2025 – вже про кожну п’яту, що є поверненням до показників 2023 року. Жінки серед С-level позицій в ІТ-компаніях займали в 2025 році 32%.

ІТ Research Ukraine – це вже четверте дослідження галузі в Україні, проведене львівським ІТ кластером. У дослідженні ІТ-компаніями вважаються компанії, що надають інформаційні та комп’ютерні послуги, що передбачають передання програмного продукту, консультаційні послуги для розробки програмного забезпечення, займаються тестуванням ПЗ, бізнес-аналітикою та іншими видами консультування про інформаційні чи комп’ютерні технології. Якщо бренд має кілька зареєстрованих фірм, то вони в дослідженні рахуються як одна одиниця.