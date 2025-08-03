Найцікавіші ідеї студентів стають стартапами, втілення яких фінансують інвестори

Львівський ІТ-кластер підтримує 24 бакалаврські програми в університетах Києва та Львова. Студенти вже з першого курсу працюють з менторами, розвивають свої ідеї, найцікавіші з яких стають стартапами. Їх пропонують інвесторам для фінансування. Про найцікавіші з них в ІТ-кластері розповіли ZAXID.NET.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Браслет, що рятує життя

Студенти Львівської політехніки, що навчаються на програмі IT Sales (F4 Управління ІТ-продуктами), створили браслет Strix Vailor для екстремальних ситуацій. Вони працюють на основі штучного інтелекту, який у режимі реального часу аналізує життєві показники людини та автоматично подає SOS-сигнал при втраті свідомості, травми чи потрапляння у небезпечну зону. Пристрій може бути корисним військовим, рятувальникам, спортсменам-екстремалам та людям з ризиками для здоровʼя.

Спочатку інженери планували лише створити датчик для надсилання SOS-сигналу, але згодом вирішили зробити браслет автономним, який реагуватиме автоматично на ризики. Команда готується до консультацій з профільними інженерами для реалізації якісного прототипу.

Гра, яка змушує рухатися

Moveo – це стартап, що поєднує гейміфікацію, фізичну активність та соціальну взаємодію. Його напрацювала команда CorraState з Львівського університету ім. Франка, яка навчається на програмі Data Science (F4 Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних). Це мобільна гра-соцмережа, в якій реальна активність людини – ходьба, біг чи велопоїздки – перетворюється на досвід (XP), створює нові рівні персонажа та досягнення, якими можна ділитися з іншими.

У застосунку кожен користувач має свого персонажа, який росте разом з власником: за кожну тисячу кроків дають новий рівень, за рівень – бал, який можна витратити на розвиток сили, інтелекту чи спритності. Гра передбачає битви з іншими користувачами або босами, а щоб отримати більше сили у грі, треба бути активним в реальному житті.

Застосунок може бути корисним у спортзалах та для тімбілдингів, щоб залучати користувачів до змагань і в реальному житті. Окрім ігрового функціоналу, там є соціальні елементи: користувачі можуть публікувати повідомлення про свої досягнення в застосунку.

Застосунок, що з’єднує родини

Im2be – це своєрідний ШІ-помічник для сімʼї. Інноваційне рішення для зміцнення родинних зв’язків, формування спільних звичок та кращого розуміння одне одного розробила команда студентів освітньої програми «Інтернет речей» Львівської політехніки. За підтримки Tech StartUp School та Наукового парку SID City стартап отримав міжнародного інвестора й виріс у повноцінний спінофф.

Застосунок має такі функції:

персональний ШІ-помічник, який аналізує поведінку користувачів і дає поради для кращої комунікації, емоційного стану та взаєморозуміння;

вловлює настрій і допомагає діяти з емпатією;

візуалізує, як розвиваються емоційні зв’язки в сім’ї;

формує персоналізовані завдання для дорослих і дітей.

Застосунок створює цифровий простір, де спільні цілі, досягнення та турбота про психоемоційний стан кожного члена родини перетворюються на звичку. Команда залучила психологів, у планах – розвивати функціонал, що дозволить передбачати потенційні психологічні труднощі в підлітків і дорослих, аби запобігти їм на ранніх етапах.

Гра, що вчить програмувати

Команда Mainstream Code з ЛНУ ім. Франка, учасники якої навчаються на програмі Cybersecurity (F5 Кібербезпека), створила Crococode. Ця гейміфікована платформа для школярів цікаво вчить програмування. Гравці проходять рівні з теорією і практикою, що стимулює навчатися.

Починають написанням «Hello world», а згодом можна створювати власні алгоритми. Щоб перейти на наступний рівень, потрібно зібрати три «кубки»: відповісти на питання, виявити помилку або написати мініпрограму на Python. Завдання ускладнюються поступово, а школярі розвивають логіку, увагу та алгоритмічне мислення.

Цифровий домашній улюбленець

Мобільний застосунок Happy Cats дозволяє створити цифрову копію власного улюбленця, щоб краще розуміти його поведінку. Застосунок самостійно розробив студент ВПУ №29 Стефан Решевський і втілив ідею в анімаційному дизайні.

У Happy Cats користувачі можуть:

персоналізувати цифрового кота за породою, віком і характером;

проходити тести на знання свого улюбленця;

читати корисні поради та довідкові матеріали;

отримувати бонуси, аксесуари, віртуальні подарунки;

спілкуватися з іншими власниками котів у чаті (функція в розробці).

За правильні відповіді в тестах користувач отримує віртуальні поінти, які можна обміняти на предмети для свого цифрового кота. Стартапер хоче доповнити застосунок новими породами та створити кепки з логотипом стартапу у реальному житті.