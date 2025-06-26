Спільні навчальні програми готують затребуваних фахівців і дають можливість стажуватися ще під час навчання

Експерти ІТ-компанії SoftServe долучилися до оновлення 16 бакалаврських програм в українських університетах, серед яких – і львівські заклади вищої освіти. Фахівці-практики допомогли оновити навчальні курси, долучаються до викладання і менторства, створення лабораторій та організації стажувань. Опановуючи деякі програми, студенти отримують можливість працювати над реальними проєктами і здобути перший досвід роботи в ІТ. Детальніше про це розповіли у пресслужбі компанії.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Бакалаврські програми у львівських університетах, до розвитку яких долучився SoftServe:

Квантові комп’ютери та квантове програмування, Фізичний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Унікальна навчальна програма, започаткована спільно з R&D-відділом SoftServe, дозволяє студентам вивчати програмування на квантових комп’ютерах і брати участь у наукових дослідженнях. Студенти можуть долучатися до проєктів із дослідниками компанії. Деталі про програму за посиланням.

Системи штучного інтелекту, Інститут компʼютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Програма охоплює розробку алгоритмів, веб-технології, машинне навчання, комп’ютерну графіку тощо. SoftServe бере активну участь у формуванні програми й підготовці студентів. Деталі про програму за посиланням.

Інтернет речей (IoT), Інститут компʼютерних технологій, автоматики та метрології, Львівська політехніка.

Програму створив університет спільно з компаніями львівського ІТ-кластеру у 2016 році. Вона передбачає інноваційне навчання, роботу в IoT-лабораторії та тісну співпрацю з фахівцями компанії. Деталі про програму за посиланням.

Прикладна математика та інформатика, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Львівська політехніка.

Оновлена у 2022 році програма включає мотиваційні лекції від ІТ-фахівців, технічні курси та можливість стажування з 3 курсу. Після здобуття такої освіти фахівці можуть працювати як розробники програмного забезпечення, фахівцями з Data Science (наука про дані) тощо. Деталі про програму за посиланням.

Компʼютерні науки, Факультет електроніки та комп’ютерних технологій, ЛНУ ім. Франка.

Спільна програма з акцентом на розробку програмного забезпечення, функціонування апаратного забезпечення та комп’ютерних систем. Деталі про програму за посиланням.

Компʼютерні науки, Факультет прикладної математики, ЛНУ ім. Франка.

Програма стартувала у 2021 році. Студенти вивчають Java, Python, комп’ютерний зір та створюють демопроєкти під наставництвом менторів SoftServe. Деталі про програму за посиланням.

Компʼютерні науки, Факультет прикладних наук, Український католицький університет.

Співпраця з УКУ включає дослідницьку роботу студентів з R&D-відділом SoftServe, студенти працюють над науковими проєктами спільно з дослідниками компанії. Частину курсів викладають англійською. Деталі про програму за посиланням.

Компʼютерні науки, Університет IT Step.

SoftServe залучений до створення навчального контенту та викладання. Студенти проходять практику у компанії та долучаються до ІТ-спільноти. Деталі про програму за посиланням.

Кібербезпека, НУ «Львівська політехніка», ЛНУ ім. Франка та Львівський університет безпеки життєдіяльності.

Програми готують спеціалістів з кібербезпеки та захисту даних. Студенти мають змогу тісно співпрацювати з експертами компанії та стажуватися в SoftServe.