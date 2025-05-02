Найкращого математика відзначать у спецномінації

Львівська ІТ-компанія SoftServe нагородить найкращого вчителя математики, якого оберуть на Національній премії Global Teacher Prize Ukraine. Переможець отримає 500 тисяч гривень на реалізацію власної освітньої мрії.​ Про це повідомили у пресслужбі SoftServe.

Як наголошують в компанії, математика – основа інформаційних технологій. Інвестиції в якісну освіту допомагають готувати молодь до успішної кар’єри в ІТ-індустрії та багатьох інших галузях.

«Школа починається з учителів, і ми повинні працювати з ними, підтримувати їх, передавати сучасні методики, відзначати найкращих. Математика – це королева наук, вона формує мислення і вчить креативити. Якщо дитина навчиться креативити в математиці, вона буде креативною в ІТ, фізиці, хімії, бізнесі. Саме тому ми в SoftServe підтримуємо вчителів математики, бо віримо, що майбутнє індустрії починається зі школи», – зазначає співзасновник, член Ради директорів компанії SoftServe Тарас Кицмей.

За підсумками міжнародного дослідження PISA, лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності. Останні результати НМТ показали, що середній бал з математики становив 132,5 із 200 можливих.

Global teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів, досягнення яких відзначають. Будь-хто може подати свою анкету або свого колеги чи педагога. Головний переможець конкурсу отримає мільйон гривень.