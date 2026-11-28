Ліцей №2 входить до переліку восьми пунктів незламності Мостиської громади

У Мостиськах планують відремонтувати ліцей №2 на вул. Шевченка, 2. Очікувана вартість робіт становить 61,4 млн грн. Фінансуватимуть ремонт коштом Європейського інвестиційного банку. Завершити роботи мають до 31 грудня 2027 року. Тендер на ремонт ліцею опублікували в системі Prozorro 27 листопада.

Окрім утеплення фасаду мінеральною ватою завтовшки 200 мм на площі понад 2,6 тис. м² та заміни вікон і дверей, проєкт передбачає відновлення декоративних елементів фасаду старої будівлі. Для цього мають встановити чотири гіпсові бази, капітелі та орнаменти, облаштувати понад 300 метрів погонної ліпнини, а також дві декоративні гіпсові маски-замки.

Окремий блок робіт стосується опалення та інженерних систем. У ліцеї планують встановити вісім кліматичних панелей EFFI із захисними сітками «анти-м’яч». Загальна потужність системи променистого опалення, зазначена у відомості, становить 32 кВт. Також передбачено встановлення радіаторів із термоголовками та модернізацію теплових пунктів будівлі.

Крім того, планують облаштувати резервне джерело теплової енергії. Роботи передбачають спорудження залізобетонного фундаменту та бетонного мощення навколо нього, встановлення теплообмінника продуктивністю 40 тонн на годину, конденсаційного та двох розширювальних баків, насоса й буферної ємності на 400 літрів. Раніше Мостиська громада повідомляла, що ліцей №2 входить до переліку восьми пунктів незламності громади, обладнаних генераторами та можливістю обігріву.

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Ще одна частина проєкту передбачає вогнезахист дерев’яних конструкцій даху. Обробити мають майже 4,8 тис. м² дерев’яних лат, покриттів і настилів, а також понад 103 м³ дерев’яних конструкцій ферм, крокв, балок та мауерлатів. Для захисту будівлі від блискавок передбачили встановлення 12 вертикальних заземлювачів, горизонтального заземлювача завдовжки 25,2 метра, блискакоприймачів та внутрішньої системи блискакозахисту.

Проєкт також охоплює благоустрій території та доступність будівлі. Передбачено демонтаж старої огорожі та встановлення нової металевої секційної, облаштування водовідведення та ремонт покриття проїздів площею 940 м². При цьому більшу частину бруківки планують використати повторно, а замінити мають 60 м² пошкодженого мощення.

Для пандусів передбачили 82 метри огорожі з нержавіючої сталі, а в приміщенні облаштують санвузол із поручнями та обладнанням для маломобільних людей. Роботи мають завершити до 31 грудня 2027 року.