Володимир Одокій виконує обов’язки директора Гаврилівського ліцею у зв’язку з мобілізацією попередника

Надвірнянський районний суд визнав в.о. директора Гаврилівського ліцею, ексдепутата Переріслянської сільради Володимира Одокія винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і призначив йому 3400 грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду від 19 листопада, Володимир Одокій виконує обов’язки директора з 2022 року у зв’язку з мобілізацією попередника. Відтоді посадовець двічі виписував премії дружині, яка працює в тому ж ліцеї. У грудні 2024 року – 26,3 тис. грн, а в грудні 2025 року – 7,4 тис. грн.

Під час судового засідання Володимир Одокій визнав свою вину і пояснив, що підписував накази про преміювання та розумів, що в них вказана його дружина. Водночас через незнання законодавства не повідомляв про конфлікт інтересів.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Тарас Гундяк визнав посадовця винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і призначив йому 3400 грн штрафу. Постанову можна оскаржити.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними НАЗК, Володимир Одокій був депутатом Переріслянської сільради у 2015–2020 роках, працюючи в комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.