На виконкомі показали попередні візуалізації, але головний архітектор міста наголосив, що архітектурні питання ще будуть доопрацьовуватися

У Львові на вул. Промисловій планують збудувати нову школу, у якій зможуть навчатися 500 учнів. Про плани забудовника розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому у п’ятницю, 27 листопада.

До міськради звернулось ТзОВ «Монокорп» для отримання дозволу на нове будівництво закладу середньої освіти з об’єктами інженерної інфраструктури зі знесення існуючих споруд.

«Об’єкт планують звести на вул. Промисловій, де буде відбуватися будівництво житлово-громадського комплексу. Щоб зробити витривалою соціальну інфраструктуру цієї території, планується збудувати новий заклад шкільної освіти», – розповів головний архітектор Львова.

За словами Антона Коломєйцева, заплановано будівництво 4-поверхового корпусу школи із спортивною залою, а також прибудованою їдальнею. Тут зможуть навчатися 500 учнів.

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На виконкомі показали попередні візуалізації, але головний архітектор міста наголосив, що архітектурні питання ще будуть доопрацьовуватися.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Монокорп» зареєстроване у Києві, його основний вид діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна, але серед КВЕДів є також будівництво житлових і нежитлових будівель. Засновником вказане ТзОВ «Монополіум», а кінцевим бенефіціаром – Андрій Конопля.

Додамо, що раніше Львівська міськрада дозволила розробити детальний план території площею 9,4 га в районі вулиць Промислової, Донецької та проєктованої вулиці. Ініціатором виступило ТзОВ «Лорсон», пов’язане з бізнес-групою львівської родини Возняків. У перспективі на цій території хочуть сформувати квартал багатофункціональної забудови.

Неподалік, на вул. Промисловій, 53, планують звести великий житловий комплекс на місці колишнього шкіряного підприємства «Світанок». Проєкт передбачає будівництво багатоповерхівок, комерційних приміщень, дитячих садків та школи. На цій території також планують зберегти окремі будівлі, що мають історичну цінність, та водонапірну вежу. Проєкт житлового комплексу розглядала архітектурно-містобудівна рада 7 жовтня. Його реалізацією займається група «Ріел».