У головному корпусі через удар є вибиті вікна, а також фіксується пошкодження стіни та внутрішніх перегородок

У четвер, 26 листопада, росіяни вдарили дроном по головному корпусі Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут». Про атаку повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його даними, постраждали четверо працівників університету.

«Удар по навчальному корпусу – злочин і черговий прояв російського терору проти цивільних. Під ударами знову українські заклади освіти. Такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати», – написав міністр освіти.

Чотирьох постраждалих працівників відвезли до лікарні, де медики встановлюють їхні діагнози. Судячи із оприлюднених фото, у головному корпусі, що на вул. Вадима Манька у Харкові, через удар є вибиті вікна, а також фіксується пошкодження стіни та внутрішніх перегородок.

За словами Андрія Бутенка, зараз команда університету оцінює пошкодження й підраховує збитки.

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