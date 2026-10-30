Львівська міськрада погодила розроблення ДПТ для 9,4 га на вул. Промисловій

Львівська міська рада дозволила розробити детальний план території площею 9,4 га в районі вулиць Промислової, Донецької та проєктованої вулиці. Ініціатором виступило ТзОВ «Лорсон», пов’язане з бізнес-групою львівської родини Возняків. У перспективі на цій території хочуть сформувати квартал багатофункціональної забудови. Відповідну ухвалу депутати Львівської міськради підтримали 29 жовтня. Згідно з пояснювальною запискою, йдеться про територію на вул. Промисловій, 21 у Шевченківському районі Львова. Площа, яку охоплює детальний план території, орієнтовно становить 9,4 га.

У пояснювальній записці зазначено, що метою розроблення детального плану є уточнення планувальних обмежень та опрацювання варіантів перспективного розвитку території із формуванням кварталу багатофункціональної забудови.

Наразі функціональне зонування цієї території передбачає різні види використання: зони технопарків, малоповерхової житлової забудови, промислових підприємств, ділової та громадської діяльності, а також транспортної інфраструктури. Водночас генеральний план Львова передбачає тут промислові підприємства, склади, бази та комунальні підприємства, а також потенційно громадську забудову. На суміжних територіях уже є багатоповерхова житлова та змішана житлово-громадська забудова.

Промислову вулицю у Шевченківському районі Львова планують розбудувати. Червоним кольором позначена орієнтовна зона, яку охоплює ДПТ. Фото Google Maps

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Замовником розроблення детального плану визначили департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міськради, а фінансувати й забезпечити його розроблення має ТзОВ «Лорсон».

Після розроблення документації місто має провести стратегічну екологічну оцінку та громадське обговорення. За їхніми результатами, а також після необхідних погоджень, детальний план подадуть на затвердження міській раді.

У межах розроблення детального плану території площею 9,4 га в районі вулиць Промислової та Донецької розташована двоповерхова вілла на вул. Промисловій, 21 – вілла Августа Полє. Будівля кінця XIX – початку ХХ століття є зразком «швейцарського стилю» з елементами сецесії та зберігає автентичні деталі фасаду й інтер'єру. Раніше споруда належала Львівському хімічному заводу, а зараз використовується як культурний арт-простір.

Що відомо про компанію «Лорсон»?

ТзОВ «Лорсон» входить до бізнес-групи родини Возняків. До неї також належать компанії «Поллос», «Графіксофт», «Гріль-бар», «Полар Інвест», «Верховина-2000» та «Верховина Люкс». Власниками ТзОВ «Поллос» є львів’яни Орест, Ольга та Михайло Возняки.

ТзОВ «Поллос» зареєстрували у Львові у 2019 році. Компанія займається розведенням свійської птиці та виробництвом кормів для тварин. Як повідомляв журнал «Агробізнес сьогодні», підприємство має на Львівщині птахофабрику, комбікормовий цех та елеватор.

Раніше ТзОВ «Лорсон» мало судовий спір зі Львівською міською радою. У 2022 році місто вимагало від підприємства понад 1 млн грн компенсації за фактичне користування кількома комунальними земельними ділянками на вул. Промисловій без належної оплати.

До слова, неподалік, на вул. Промисловій, 53, планують звести великий житловий комплекс на місці колишнього шкіряного підприємства «Світанок». Проєкт передбачає будівництво багатоповерхівок, комерційних приміщень, дитячих садків та школи. На цій території також планують зберегти окремі будівлі, що мають історичну цінність, та водонапірну вежу. Проєкт житлового комплексу розглядала архітектурно-містобудівна рада 7 жовтня. Його реалізацією займається група «Ріел».