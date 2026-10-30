Новий корпус зведуть на подвір’ї садка та з’єднають із наявною будівлею навісом

У Львові на вул. Коновальця збудують новий двоповерховий корпус дитячого садка № 3. Фінансуватиме проєкт ТзОВ «Скай Дістрікт», яке пов’язане з відомим львівським забудовником «Авалон». Компанія за власні гроші розробить проєкт і виконає будівельні роботи, а після завершення передасть будівлю у власність міста. Як повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, відповідне рішення у п’ятницю, 30 жовтня, ухвалив виконавчий комітет.

Новий корпус зведуть на подвір’ї садка та з’єднають із наявною будівлею навісом. За словами Любомира Зубача, територія дозволяє розмістити нову споруду, зберігши достатньо місця для прогулянок дітей.

Новий корпус зведуть на подвір’ї садка та з’єднають із наявною будівлею навісом (фото з соцмереж Любомира Зубача)

На першому поверсі облаштують велику актову залу та хол, яких зараз бракує закладу. На другому поверсі передбачили кімнати, роздягальні, санвузли та буфети.

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Візуалізація з соцмереж Любомира Зубача

Новий корпус зводитимуть у межах соціально-економічного партнерства з містом.

«Витрати, пов’язані з розробкою проєктно-кошторисної документації та проведенням робіт, бере на себе девелопер, який планує реалізувати свої проєкти у цьому районі. Тому логічно, що виявив бажання долучитися до розвитку соціальної інфраструктури тут. Як відомо, у Львові це вже звична й гарна практика», – написав Любомир Зубач.

У міськраді планують якнайшвидше завершити проєктування, щоб розпочати будівельні роботи вже наступного року.

ТзОВ «Скай Дістрікт» зареєстроване у 2019 році на вул. Коновальця, 116. Директором вказаний Олександр Фтомін, а бенефіціарами – ТзОВ «Авалон Інкомпані», що належить львів’янці Аллі Шамовій, та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Адамант”».