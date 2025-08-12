Дитсадок №18 розташований на вул. Гіпсовій, 36б

Львівська міська рада дозволила ТзОВ «Скай Дістрікт» профінансувати реставрацію дитячого садка №18, будівля якого є пам’яткою архітектури місцевого значення. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет ЛМР на засіданні у вівторок, 12 серпня. Компанія «Скай Дістрікт» планує поруч забудувати житлом територію колишнього обласного дитячого санаторію.

Йдеться про дитсадок на вул. Гіпсовій, 36б, який розташований у двоповерховій віллі інженера Бруно Шиманського, збудованій у 1938 році за проєктом архітектора Стефана Порембовича в стилі функціоналізму. Дитсадок у віллі діє з 1946 року.

12 серпня, виконавчий комітет надав відділу освіти Галицького та Франківського районів функції замовника на проєктні роботи та реставрацію будівлі дитсадка. Згідно з рішенням, всі роботи має профінансувати ТзОВ «Скай Дістрікт», яке звернулося з відповідним листом до ЛМР ще в січні 2025 року. Завершити всі роботи мають до кінця 2025 року.

Додамо, що 31 грудня 2024 року депутати Львівської міської ради погодили детальний план території в районі вул. Коновальця, Житомирської, Гіпсової та Семирадського, що передбачає будівництво 4-поверхового житлового комплексу на території колишнього кардіоревматичного санаторію, який Львівська обласна рада продала компанії з орбіти відомого львівського забудовника «Авалон» – ТзОВ «Скай Дістрікт». У 2023 році компанія отримала ділянку під санаторієм в оренду на 5 років. Забудовник обіцяє зберегти будівлю санаторію та інтегрувати її в загальний проєкт ЖК.

ТзОВ «Скай Дістрікт» зареєстроване у 2019 році на вул. Коновальця, 116. Директором вказаний Олександр Фтомін, а бенефіціарами – ТзОВ «Авалон Інкомпані», що належить львів’янці Аллі Шамовій, та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Адамант”».