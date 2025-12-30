Продукт, поставлений у військові частини, не можна назвати «вершковим маслом»

Антимонопольний комітет виявив порушення під час постачання масла для потреб Збройних сил України. Франківського виробника «Іва-Арт» та київського постачальника «Асікс Груп» загалом оштрафували на 19,8 млн грн.

Як повідомили в АМКУ 29 грудня, порушення полягало у поширенні неправдивих відомостей щодо назви, складу, споживчих властивостей та відповідності масла державним стандартам. Миколаївська лабораторія Держпродспоживслужби встановила, що у продукті, поставленому у військові частини, містяться немолочні жири, а тому його не можна назвати «вершковим маслом».

«На упаковках продукції, поставленої для потреб ДП “Державний оператор тилу”, містилася неправдива інформація про її належність до категорії «вершкове масло» з масовою часткою жиру 72,5 % (виробник – ТОВ “Іва-Арт”) та 73,5 % (постачальник – ТОВ “Асікс Груп”). Крім того, безпідставно зазначалося, що продукція виготовлена відповідно до вимог ДСТУ», – йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету.

В АМКУ вважають, що виробник та постачальник масла ввели споживачів в оману та отримали завдяки цьому перевагу під час процедур закупівлі. Компанії «Іва-Арт» та «Асікс Груп» загалом оштрафували на 19,8 млн грн.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Іва-Арт» зареєстроване у 2012 році у Драгомирчанах Івано-Франківської області і належить місцевим підприємцям Ігорю Івасишину та Юрію Сміху. У 2020 році АМКУ вже штрафував цю компанію на 2,8 млн грн за заміну молочних жирів у маслі на рослинні й приховування цього від споживачів. У 2024 році компанія стала фігурантом кримінальної справи, відкритої франківськими правоохоронцями за постачання неякісних харчів військовим.

Компанія «Асікс Груп» зареєстрована у 2017 році в Києві і належить місцевому бізнесмену Євгену Лазоренку. За даними Forbes Ukraine, підприємство входить у десятку найбільших постачальників їжі для ЗСУ, водночас фігуруючи у низці кримінальних справ, які розслідує ДБР та Нацполіція.