За новими критеріями більше компаній зможуть бронювати працівників

Кабінет міністрів України розширив критерії визначення підприємств, установ та організацій, що є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

До переліку підприємств, що можуть отримати статус критично важливих, додали ті, що виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ. Ідеться про підприємства, що працюють в таких галузях:

перевезення військових вантажів;

ремонт, утримання та експлуатацію озброєння, військової та спеціальної техніки;

обслуговування боєприпасів і їх складових;

закупівля товарів оборонного призначення для їх обслуговування.

Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт і технічне обслуговування оборонної техніки, кажуть в міністерстві.

Нагадаємо, що статус критично важливого підприємства дозволяє компаніям бронювати працівників від мобілізації. Зокрема ті, що працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників.