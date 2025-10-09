Верховна Рада дозволила бронювати працівників у розшуку ТЦК
Крім того, бронюванню можуть підлягати люди без належно оформленого військового квитка
Верховна рада України прийняла за основу законопроєкт, який дозволяє критично важливим підприємствам та компаніям оборонно-промислового комплексу бронювати своїх працівників на 45 днів, навіть якщо вони не мають військового квитка чи перебувають в розшуку ТЦК. Про це повідомило «Суспільне» у четвер, 9 жовтня.
За законопроєкт №13335 проголосували 272 нардепи. У картці проєкту закону також з’явилося оновлення, де зазначається, що його прийняли.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, бронювання на критичні підприємства підлягають, усі військовозобов’язані працівники цих підприємств, навіть якщо вони:
- не мають військово-облікового документа;
- мають неналежно оформлений військовий документ;
- не перебувають на військовому обліку;
- не уточнили персональні дані.
Крім того, бронювання дозволяється для працівників, які перебувають у розшуку ТЦК та СП. У пояснювальній записці йдеться, що це не стосується випадків, коли військовозобов’язані порушують ст. 336 ККУ (ухилення від призову під час мобілізації з числа резервістів) та ст. 337 ККУ (ухилення від військового обліку чи спеціальних зборів).
Таке бронювання надається на термін до 45 днів. За цей час працівники мають розв’язати усі питання з документами.