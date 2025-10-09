Бронювання для працівників, які не мають відповідних документів, триватиме до 45 днів

Верховна рада України прийняла за основу законопроєкт, який дозволяє критично важливим підприємствам та компаніям оборонно-промислового комплексу бронювати своїх працівників на 45 днів, навіть якщо вони не мають військового квитка чи перебувають в розшуку ТЦК. Про це повідомило «Суспільне» у четвер, 9 жовтня.

За законопроєкт №13335 проголосували 272 нардепи. У картці проєкту закону також з’явилося оновлення, де зазначається, що його прийняли.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, бронювання на критичні підприємства підлягають, усі військовозобов’язані працівники цих підприємств, навіть якщо вони:

не мають військово-облікового документа;

мають неналежно оформлений військовий документ;

не перебувають на військовому обліку;

не уточнили персональні дані.

Крім того, бронювання дозволяється для працівників, які перебувають у розшуку ТЦК та СП. У пояснювальній записці йдеться, що це не стосується випадків, коли військовозобов’язані порушують ст. 336 ККУ (ухилення від призову під час мобілізації з числа резервістів) та ст. 337 ККУ (ухилення від військового обліку чи спеціальних зборів).

Таке бронювання надається на термін до 45 днів. За цей час працівники мають розв’язати усі питання з документами.