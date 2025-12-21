Вночі в області помітили російський БпЛА

У ніч на неділю, 21 грудня, російська армія завдала удару по Рівненській області, пошкодивши цивільний об’єкт. Один із працівників був травмований. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає», – йдеться у повідомленні.

Коваль зазначив, що один із працівників об’єкта зазнав легкої травми. Йому надали медичну допомогу на місці. Наразі на локації працюють представники Сил безпеки та оборони, а також відповідні служби, вони з’ясовують обставини та масштаби пошкоджень.

Повітряні сили повідомляли, що в області вночі помітили російський БпЛА. Загалом противник атакував Україну 97 ударними дронами. За попередніми даними, ППО ліквідувала 75 ворожих безпілотників на півночі, півдні, заході та сході країни.

«Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації», – додають у дописі.

Нагадаємо, у суботу, 20 грудня, російські військові атакували місто Ізюм на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.