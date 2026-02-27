Ігор Адаріч є одним із щонайменше пʼятьох підозрюваних у провадженні про смерть його батька

В Італії правоохоронці затримали сина українського банкіра Олександра Адаріча, який нещодавно випав з вікна будинку в Мілані. За версією слідства, Ігор Адаріч заманив банкіра у будинок та вимагав у нього переказати велику суму грошей, повідомило у пʼятницю, 27 лютого, агентство ANSA.

Поліція затримала 34-річного Ігоря Адаріча у Барселоні. За даними правоохоронців, чоловік є одним з щонайменше пʼятьох підозрюваних, які причетні до вимагання грошей в Адаріча-старшого.

За даними слідства, Ігор Адаріч разом зі спільниками переконав свого батька приїхати до Мілана для участі в «робочій зустрічі», а потім «взяв участь у його викраденні з метою примусити його переказати 250 тис. євро в криптовалюті». Крім того, його звинувачують у падіння Олександра Адаріча з вікна будинку – правоохоронці стверджують, що син був єдиною людиною, присутньою в кімнаті разом із загиблим.

Поліцейські стверджують, що під час допиту Ігор Адаріч виклав «дуже малоймовірну версію подій, а саме, що його та його батька викрали якісь люди в квартирі, і що йому сказали повернутися до Іспанії, не повідомляючи про інцидент».

Нагадаємо, наприкінці січня італійські ЗМІ повідомили, що у Мілані виявили мертвим 54-річного українського банкіра, ексголову правління «Укрсиббанку» та ексвласника банку «Фідобанк» Олександра Адаріча. На його тілі виявили сліди зв’язування.

Консьєржка будинку розповіла, що після падіння Адаріча бачила на балконі чоловіка, який через кілька секунд спустився у двір і англійською запитав: «Що сталося?», після чого зник із поля зору. До слова, 27 лютого видання La Republiccа повідомило, що саме Ігор Адаріч був тим чоловіком, який говорив з консьєржкою. Потім він проїхав повз патрульні машини поліції й вирушив до аеропорту, де сів на рейс до Іспанії — цим самим рейсом планував летіти і його батько. Тільки тоді, коли іспанська поліція на прохання італійських правоохоронців зателефонувала партнерці банкіра, Ігор Адаріч заявив про зникнення батька.

Медіа також цитує одного з бізнес-партнерів Адаріча, який розповів про дивний телефонний дзвінок від нього в день смерті. За словами бізнесмена, Олександр Адаріч просив у нього «терміново перевести 250 тисяч євро в криптовалюті», зазначивши про «особистий характер» прохання. Співрозмовник La Republicca розповів, що голос Адаріча звучав так, ніби той плакав.

Олександр Адаріч мав тісні зв’язки із сім’єю колишнього президента Віктора Януковича і вважається одним із організаторів фінансових схем у банківському та корпоративному секторі. Його ім’я також фігурує в низці скандалів, серед яких розслідування щодо зникнення понад 400 млн грн із банківських рахунків та позови про неналежне управління бізнес-угодами Одеського порту. В останні роки Адаріч працював у люксембурзькій девелоперській компанії Alfaro Real Estate.