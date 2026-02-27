У розмові з Гончаренком Міндіч назвав Володимира Зеленського «прекрасним другом»

Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що зідзвонився з підозрюваним в організації схеми розкрадання грошей на українській енергетиці бізнесменом Тимуром Міндічем. 27 лютого він оприлюднив фрагменти відео із записом розмови, в якій Міндіч назвав президента Володимира Зеленського своїм другом та заявив, що міг би повернутися до України.

Гончаренко пояснив, що дзвонив Міндічу, щоб покликати його на засідання Тимчасової слідчої комісії з питань можливих порушень у сфері антикорупційної політики, яку наразі очолює. На записі чутно, як Гончаренко пропонує Міндічу підʼєднатися до засідання ТСК дистанційно, щоб депутати могли дізнатися «його точку зору та характер відносин із Зеленським».

Тимур Міндіч заявив, що виступає проти публічних звинувачень до вироку суду. Він також стверджує, що його «немає в історії», яку розслідують НАБУ і САП.

«Я зараз за те, що робить НАБУ. Тобто, є питання, я якби друг президента, і це єдиний мій гріх сьогоднішній, тобто, до мене підвищений інтерес. І я не проти перевірки, але я точно проти звинувачень до суду та розслідувань», – сказав Міндіч.

На думку Тимура Міндіча, справа «Мідас» може бути «політичною» через його відносини із Зеленським.

«Я не політик, я простий бізнесмен, і мені пощастило в житті – у мене є такий прекрасний друг», – заявив Тимур Міндіч.

На запитання, чи вважає він другом Зеленського після того, як президент запровадив проти нього санкції, Міндіч заявив, що друг і президент країни – «це дві різні речі». Він додав, що не має тісного контакту із Зеленським після початку його президентства.

«Через те що я друг, то не треба санкції вводити? Мені здається, як президент він вчинив правильно, а як друг – то, слухайте, якщо це правда (звинувачення у справі “Мідас” – ред.), то тоді такі друзі теж не треба, він має рацію. А якщо не правда – розберімося», – сказав Міндіч.

Під час розмови Тимур Міндіч сказав, що не розуміє, за що йому дали підозру, а також заявив, що його нібито двічі не допускали до засідання ВАКС в онлайн-форматі. Він також стверджує, що міг би повернутися до України у разі «чесної застави».

«Я б сьогодні приїхав в Україну, отримав би підозру і сів би в тюрму, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони мені дадуть таку заставу, яку я не зможу зібрати», – заявив Тимур Міндіч.

У чому звинувачують Тимура Міндіча

10 листопада НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідства, учасники схеми отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Незаконно отримані кошти, за версією слідчих, легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва. Загальна сума могла сягати близько 100 млн доларів.

У НАБУ вважають, що організатором схеми був 46-річний Тимур Міндіч – співвласник студії «Квартал 95». За версією слідчих, він контролював фінансові потоки, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та оборонній сфері. Бізнесмен виїхав з України 10 листопада, за кілька годин до початку обшуків.

Журналіст Михайло Ткач розшукав Міндіча в ізраїльському Тель-Авіві. За словами розслідувача, з розмови з Міндічем стало зрозуміло: той не готовий повертатися до України та давати свідчення у справі. Сам Міндіч назвав звинувачення проти нього «крутою медіаатакою».