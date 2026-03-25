В Україні запустили новий сервіс Uklon Travel (Подорожі)

25 березня 2026 року компанія Uklon представила сервіс Uklon Travel (Подорожі) у власному застосунку. Відтепер користувачі можуть купувати квитки на автобусні рейси внутрішніх та міжнародних напрямків безпосередньо в мобільному застосунку Uklon, повідомила пресслужба компанії.

Зазначають, що запуск бета-версії сервісу логічно продовжує трансформацію Uklon з монопродуктової компанії в екосистему до якої вже входить онлайн-сервіс замовлення авто (райдхейлінг), кур’єрська доставка Uklon Delivery та рекламна платформа Uklon Ads.

А із запуском Uklon Travel (Подорожі) компанія розширює портфоліо сервісів, щоб закривати різні потреби користувачів – від щоденного переміщення містом та передмістям через сервіс райдхейлінгу, до купівлі автобусних квитків на міжміські та міжнародні маршрути.

«Ми створюємо єдину точку входу для планування будь-яких поїздок. Наша мета проста: надати користувачам можливість купити квиток на автобус Україною чи до Європи у тому ж звичному застосунку, де вони вже щодня замовляють авто по місту», – зазначив Сергій Гришков, СЕО Uklon.

Сервіс доступний на головному екрані мобільного застосунку Uklon. Щоб знайти рейс, користувачеві достатньо обрати місто відправлення та прибуття, вказати дату – після цього система показує доступні варіанти від перевізників.

Після вибору рейсу можна переглянути деталі поїздки, обрати місця в салоні, внести дані пасажирів та здійснювати оплату безпосередньо в мобільному застосунку Uklon. За одним замовленням можна придбати квитки для себе та до чотирьох супутників – загалом до 5 людей.

Наразі бета-версія сервісу доступна для пристроїв на Android. Та, як пообіцяли в компанії, впродовж доби послуга буде доступна і для iOS. Придбані квитки зберігаються у застосунку Uklon, у розділі «Мої подорожі». Їх можна переглянути, надати при посадці, а за потреби – оформити повернення. Про зміни у розкладі рейсу перевізник повідомляє напряму.