Пасажирам нічних поїздів надаватимуть знижки на таксі

Сервіси онлайн-таксі Uklon і Bolt запроваджують спеціальні знижки для пасажирів поїздів, які прибувають на вокзали великих міст у нічний час. Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці». Ініціатива має допомогти людям, які через затримки руху, зокрема, спричинені російськими обстрілами та змінами маршрутів, прибувають до міст після опівночі. З відповідною пропозицією УЗ звернулася до сервісів таксі після того, як Uklon і Bolt отримали дозвіл працювати під час комендантської години в Києві.

Зокрема, Uklon надає пасажирам знижку на нічну поїздку з київського вокзалу додому. Для цього потрібно:

встановити застосунки «Укрзалізниці» та Uklon;

у розділі «Залізні пропозиції» обміняти одну «обіймашку» на промокод;

активувати його в застосунку таксі;

промокод діє з 23:15 до 05:00 та може бути використаний один раз за ніч.

Bolt, зі свого боку, у разі затримок поїздів збільшує кількість автомобілів поблизу вокзалів і стримує зростання тарифів. Крім того, для пасажирів цілодобово діє акція Bolt & Visa зі знижкою 50% на поїздки з і до вокзалів. Також компанія надала залізничникам промокоди для службових поїздок.

В «Укрзалізниці» зазначили, що відкриті до нових партнерств задля підвищення безпеки пасажирів у нічний час та забезпечення можливості швидко дістатися додому після прибуття поїздів із затримками.

Як писав ZAXID.NET, у січні уряд дозволив регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час надзвичайної ситуації в енергетиці. Відтак із 17 січня в Києві таксі Uklon і Bolt можуть працювати цілодобово, зокрема й у період комендантської години з 00:00 до 05:00.