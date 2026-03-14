Торгово-офісний центр зведуть поруч з Кільцевою дорогою

У п’ятницю, 13 березня, виконавчий комітет Львівської міськради заслухав звернення про видачу містобудівних умов і обмежень. Одне з них стосувалося будівництва торгово-офісного центру і гуртівні будівельних матеріалів на вул. Дмитра Яворницького в селищі Рудно Львівської громади. Про це під час засідання виконкому розповів головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

Прохання про видачу МУО надійшло від Ірини Сєдіної. Ідеться про будівництво на дорозі М-10 – Західний об’їзд Львова (Кільцева дорога). Питання про будівництво, за словами Антона Коломєйцева, раніше розглянула містобудівна рада.

«Ми підкреслюємо необхідність формування тут відповідного укриття для населення і прописуємо цей пункт окремо в містобудівних умовах і обмеженнях, в наказі, оскільки будівля буде розташована при Кільцевій дорозі і поруч із забудовою селища», – сказав головний архітектор Львова.

Торгово-офісний центр і гуртовий магазин будматеріалів формуватимуть один комплекс, проте вони розташовані на різних ділянках і матимуть окремі заїзди.

Візуалізація зі сторінки Офісу агломерації

Ірина Сєдіна, за даними сервісу YouControl, підприємниця з Одеси, яка вже 10 років зареєстрована як ФОП і займається роздрібною та оптовою торгівлею, зокрема будівельними матеріалами.

Також вона є співвласницею ТОВ «Адітон» з Дніпра разом зі Станіславом Сєдіним. Ця фірма працює в галузях вантажного автомобільного транспорту, міжнародних перевезень, торгівлі транспортними засобами, монтажу каналізаційних систем та будівництва. Фірма має філії в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі.

Ірина Сєдіна володіє низкою нерухомості та земельних ділянок в різних областях України: в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, в селі Поляниця біля курорту «Буковель», в курортному Чорноморську та в селищі Рудно біля Львова. В останньому їй належать чотири земельні ділянки і будинок на вул. Яворницького.