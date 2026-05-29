«Сільпо» шукає працівників у новий супермаркет на місці Арсену

Мережа супермаркетів «Сільпо» відкриє три нові магазини у Львові в приміщеннях, де раніше працювали супермаркети «Арсен». Один із них запрацює у скандальному приміщенні на території колишнього ринку «Добробут», щодо якого міська влада раніше закликала бізнес утриматися від оренди. Про нові локації компанія повідомила у соцмережах.

Загалом йдеться про три адреси у Львові, де невдовзі відкриються супермаркети «Сільпо»:

проспект Чорновола, 93;

вулиця Стара, 3 (колишній ринок «Добробут»);

та площа Міцкевича, 5.

Офіційних заяв щодо того, які саме локації перейдуть до кожної з мереж, поки не було. Однак, непрямим підтвердженням планів є вже розміщена вакансія на сайтах пошуку роботи. Зокрема, 28 травня мережа опублікувала вакансію, згідно з описом якої зрозуміло, що «Сільпо» шукає приймальника товару саме на пл. Міцкевича, 5 – у центрі Львова.

Набір персоналу на цю адресу свідчить про те, що підготовка до відкриття вже активно ведеться.

Вакансія «Сільпо» на пл. Міцкевича / Скриншот з сайту Work.ua

Оголошення про набір на роботу, в якому серед інших йдеться про відкриття магазину на вул. Старій, розмістили також в одному з місцевих анонімних телеграм-каналів.

Нагадаємо, про закриття усіх магазині мережі «Арсен» ZAXID.NET повідомив ще 11 травня. Повністю мережа припинить діяльність 31 травня 2026 року. У Львові було шість супермаркетів «Арсен»:

на проспекті Червоної Калини, 60;

вул. Зеленій, 147;

вул. Патона, 37;

вул. Старій, 3, (займе «Сільпо»);

проспекті Чорновола, 93, («Сільпо»);

площі Міцкевича, 5 («Сільпо»).

Імовірно, інші три локації, або частину з них, отримає київський Novus, який уперше виходить на ринок Львова. Щоправда, офіційних коментарів від «Сільпо» та Novus щодо конкретних адрес та термінів відкриття наразі не було.

Зараз у Львові працюють 20 супермаркетів мережі «Сільпо». Після відкриття нових магазинів у приміщеннях колишніх «Арсенів» їхня кількість зросте до 23.

Щодо приміщення, яке «Арсен» займав на місці колишнього ринку «Добробут» – позаду Оперного театру – львівська міська влада закликала бізнес не ставати новим орендарем цього приміщення.

До слова, власник «Євротеку» Михайло Весельський у коментарі ZAXID.NET повідомляючи про закриття магазинів мережі зазначав, що частині працівників запропонують нове працевлаштування. «Ми подбали про те, щоб на наші локації прийшли найкращі оператори ринку України. Це гарантує покупцям звичний комфорт і високий сервіс, а значній частині нашого колективу – надійне працевлаштування та нові можливості».

Компанія «Євротек» залишається власником локацій, усі приміщення передаються у довгострокову оренду новим ритейлерам. Раніше ми також писали, що АМКУ дозволив «Сільпо-Фуд» взяти під контроль об’єкти нерухомості та обладнання, що належать групі компаній «Євротек». Утім, у рішенні конкретні адреси не розкривали.