На місці закритих супермаркетів «Арсен» працюватимуть інші торгівельні мережі

Мережа супермаркетів «Арсен» офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні. У компанії заявили, що це «плановий і стратегічний вихід із ринку». Інформацію про закриття мережі підтвердила пресслужба компанії у коментарі ZAXID.NET, надіславши звернення власника.

Ідеться не лише про магазини «Арсен», компанія також закриває мережі «Фреш», «Союз» та «Квартал», які працювали в різних регіонах – тобто фактично згортає весь роздрібний бізнес.

«Ми прийняли стратегічне рішення про планове завершення роботи роздрібного напрямку бізнесу: мереж “Арсен”, “Фреш”, “Союз” та “Квартал”. Це складне рішення було прийнято на основі глибокого аналізу та особистого бажання зосередитись на нових проектах у сфері девелопменту та соціальних ініціативах», – йдеться у заяві.

За словами Михайла Весельського, компанія перебуває «в абсолютно стабільному фінансовому стані» та має достатньо ресурсів для виконання всіх зобов’язань перед працівниками, партнерами й постачальниками.

Також у зверненні зазначили, що на місця магазинів мають зайти інші оператори ринку.

«Ми подбали про те, щоб на наші локації прийшли найкращі оператори ринку України. Це гарантує покупцям звичний комфорт і високий сервіс, а значній частині нашого колективу – надійне працевлаштування та нові можливості», – заявив Весельський.

Компанія також наголосила на своїй гуманітарній та соціальній діяльності під час повномасштабної війни. У зверненні зазначено, що з 2017 року понад 500 млн грн інвестували у соціальний проєкт «Радовель», а після початку повномасштабного вторгнення компанія відвантажила 270 фур гуманітарної допомоги на суму близько 200 млн грн.

Мережа «Арсен» налічувала у Львові шість супермаркетів, ще по одному магазину працювали у Рівному та Івано-Франківську.

Напередодні ZAXID.NET повідомив, що львівська мережа супермаркетів «Арсен» припиняє роботу після 24 років на ринку. Усі магазини мережі працюватимуть до 31 травня 2026 року.

Довідково. «Арсен» заснували у Львові на початку 2000-х років. Власником мережі є ТОВ «Альянс Маркет». Окрім «Арсену», компанія також розвивала мережі «Фреш», «Союз» і «Квартал» у різних регіонах України.

За даними Youcontrol, доходи компанії у 2025 році – 3 млрд грн. Водночас компанія збиткова вже п’ять років. Минулого року чистий збиток становив 73 млн грн, це найбільший показник за останні роки.

Нагадаємо, наприкінці березня 2026 року Михайло Весельський за 461,5 млн грн купив сортувальний центр «Укрпошти» на залізничному вокзалі Львова.