Йдеться про колишній сортувальний центр «Укрпошти» на пл. Двірцевій, 1

АТ «Укрпошта» з другої справи продала будівлі колишнього сортувального центру на залізничному вокзалі Львова. Найбільшу ціну за лот в 461,5 млн грн запропонував «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Євротек Інвест”», що належить власнику мережі супермаркетів «Арсен» Михайлу Весельському. На торгах його компанія змагалася з фірмою власника АТБ Геннадія Буткевича, який відмовився купувати майно після перемоги на першому аукціоні через технічну помилку.

Комплекс будівель колишнього сортувального центру «Укрпошти» загальною площею 5642,4 м² на пл. Двірцевій, 1 виставляли на продаж двічі. Вперше у лютому зі стартовою ціною 56,8 млн грн. Тоді переможцем аукціону стало ТзОВ «Пауер Плейс», фінальна пропозиція якого становила 2,85 млрд грн. Представники компанії, що належить власнику мережі супермаркетів АТБ Геннадію Буткевичу, пояснили, що сталась технічна помилка і пропонована ціна не коректна, тому результати торгів скасували.

Вдруге майно виставили на продаж вшестеро дорожче – 330 млн грн. На торги подалась інша компанія Буткевича ТзОВ «Сіті Істейт Менеджмент» та «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Євротек Інвест”». За результатами торгів переможцем стала друга компанія, яка запропонувала купити майно «Укрпошти» за 461,5 млн грн.

«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Євротек Інвест”» входить до групи компаній «Євротек», якій належить мережа супермаркетів «Арсен». Компанія належить Михайлу Весельському та зареєстрована на Житомирщині.

Додамо, що земельна ділянка під будівлями площею 1,56 га перебуває в комунальній власності. Річна орендна плата становить понад 536 тис. грн.