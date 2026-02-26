Львівська обласна та міська ради одна за одною ухвалили рішення про готовність прийняти у власність будівлю колишньої головної пошти на вул. Словацького, 1 у центрі Львова. Йдеться про майже 11 тис. м2 у пам’ятці архітектури, де до листопада 2024 року функціонувало головне відділення «Укрпошти». Тим часом «Укрпошта», яка є власницею будівлі, заявила, що такі ініціативи суперечать законодавству.

Міська рада хоче пошту під мистецький центр

Львівська міськрада на засіданні у четвер, 26 лютого, звернулася з ініціативою передати будівлю на вул. Юліуша Словацького власність Львівської міської територіальної громади. Ухвалу без обговорення підтримали 39 обранців.

«Надати згоду на прийняття у власність Львівської міської територіальної громади від Акціонерного товариства «Укрпошта» об’єкта нерухомого майна – будівлі загальною площею 10981,6 м2 на вул. Словацького, 1», – сказано в ухвалі ЛМР.

В управлінні комунальної власності Львова зазначили, що понад 3 тис. м2 на першому-третьому поверхах будівлі з серпня 2025 року орендує комунальна установа «Фонд культури Львівської міської територіальної громади» для розміщення Центру сучасного мистецтва. Термін оренди – до серпня 2030 року. Тож, як кажуть міські посадовці, є потреба розширити простір для закладів культури.

Як розповіли ZAXID.NET в мерії, орендовані «Фондом культури Львівської міської територіальної громади» приміщення використовуватимуться міськими культурними інституціями для проведення робочих зустрічей, звітів, обговорень, виставок та презентацій. За період оренди тут уже відбулося кілька масштабних публічних заходів.

«Уповноважена Львівської міської ради з питань культури Наталя Бунда разом із командою перебуває на завершальному етапі презентації концепції постійного використання цього простору. Йдеться про створення сучасної інституції культури», – кажуть в ЛМР.

У мерії уточнили ZAXID.NET, що за близько 3 тис. м2 комунальна установа сплачує пільгову орендну плату – 1 грн у місяць. Водночас у близько 100 тис. грн щомісяця обходиться оплата комунальних послуг.

Облраді бракує приміщень під офіси держустанов

На початку лютого аналогічне рішення про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад будівлі колишнього головного відділення «Укрпошти» на вул. Словацького, 1 у центрі Львова ухвалила Львівська обласна рада.

В управлінні майном спільної власності ЛОР пояснили таку ініціативу тим, що обласній владі бракує приміщень для передачі в оренду органам державної влади.

«До нас звертається дуже багато різних органів державної влади – це регіональні представництва центральних органів виконавчої влади (Міграційна служба, Держпродспоживлужба) про те, щоб надати їм приміщення для їхньої діяльності, – розповів ZAXID.NET керівник управління майном ЛОР Андрій Білоус. – Ми вважаємо, що комунальне майно, що належить Львівській облраді, має, в першу чергу, використовуватися для потреб обласної ради та структур обласної адміністрації. У той час, ми бачимо, що приміщення головної пошти, яке належить державі, здається в оренду різним комерційним структурам».

«Якщо ФДМУ чи «Укрпошта» не можуть дати собі раду, то пропонуємо приміщення передати нам у власність, відповідно, ми забезпечимо державні структури офісними приміщеннями, які вони потребують», – додав Андрій Білоус.

З його слів, ЛОР отримала заявок від різних держорганів «на тисячі квадратних метрів». Зокрема, звертаються різні військові частини для розміщення рекрутингових центрів.

Андрій Білоус вважає, що своїм рішенням щодо будівлі на вул. Словацького ЛОР привертає увагу до проблеми: «Навряд чи ці органи погодяться з нашою пропозицією, але, принаймні, ми в такий спосіб привертаємо увагу до проблеми».

Рішення обласної ради про готовність взяти в обласну власність будівлю на вул. Словацького стало несподіванкою для міських посадовців, які планують там розширювати простір для закладів мистецького спрямування.

Реакція «Укрпошти»

Так виглядає, що згадані рішення Львівської обласної та Львівської міської рад були ухвалені без попередніх консультацій з теперішнім власником будівлі – державним акціонерним товариством «Укрпошта». З відповіді «Укрпошти» за інформаційний запит ZAXID.NET випливає, що передавати у власність громади колишню будівлю головної пошти у Львові не планують.

«АТ «Укрпошта» здійснювала і продовжує здійснювати розпорядження будівлею на вул. Словацького, 1 у місті Львові відповідно до норм чинного законодавства України. Чинним законодавством не передбачена можливість передачі будівлі з балансу АТ «Укрпошта» у власність громади», – сказано у відповіді на запит.

В «Укрпошті» також зазначили, що розпоряджаються майном за погодженням із Міністерством розвитку громад та територій.

Тим часом «Укрпошта» продає будівлю колишнього сортувального центру площею 5,6 тис. м2 біля головного залізничного вокзалу у Львові. Стартова ціна 56,9 млн грн.

Коментуючи продаж цього майна, гендиректор Ігор Смілянський заявив: «Чому не можна віддати, надати, подарувати, передати громаді, бізнесу тощо? Тому що ці активи входять у капітал утвореного державою акціонерного товариства, і єдиний законний спосіб передачі цього майна – продаж».

Безкоштовна передача комусь або не за ринковою вартістю, за його словами, – «це, по суті, крадіжка та корупція».

Варто зауважити, що будівля на вул. Юліуша Словацького, 1 є пам’яткою архітектури місцевого значення та внесена до переліку пам’яток, що не підлягають приватизації.

«Укрпошта» ліквідувала головне відділення у Львові з листопада 2024 року, пояснивши своє рішення, зокрема, високою вартістю утримання та обслуговування будівлі. Йшлося про суму понад 3,6 млн грн в рік без урахування витрат на реконструкцію, адже поштамт був побудований ще в XIX ст.

Зараз в приміщенні колишньої головної пошти працює декілька комерційних орендарів. У 2024 році в «Укрпошті» не виключали, що в майбутньому центральна будівля поштамту може використовуватися для спеціальних проєктів або міських потреб, як то арт-простори, музеї, культурні чи виставкові центри тощо.

Що цікаво, Львівська міськрада регулярно приймає у комунальну власність державне майно. Так у 2022 році з державної власності «Укроборонпрому» у власність громади Львова перейшов колишній будинок культури заводу ЛОРТА, там розташували культурно-соціальний центр для переселенців.

Замість пошти – фітнес-центр

За результатами електронних аукціонів у системі «Прозорро Продажі», понад 250 м2 на вул. Словацького, 1 орендує ДП «Документ» (паспортний сервіс) за ціною 144 тис. грн у місяць (570 грн/м2). Термін оренди – до 2028 року.

Ще близько 1500 м2 у Головпоштамті, у тому числі колишні поштові зали на першому поверсі, займає приватний фітнес-клуб «Ліга».

Зокрема, майже 520 м2 зі згаданих площ та вісім паркомісць перебувають в оренді ГО «Ліга культуризму Львова» за ціною 156 тис. грн у місяць (300 грн/м2). Термін оренди до 2030 року.

Ще 590 м2 (вхід з вул. Дорошенка) орендує ГО «Ветеранів здоровий світ» за ціною 171 тис. грн у місяць (289 грн/м2). Термін оренди – до 2032 року. Також в оренді цієї ж ГО перебувають підвальні приміщення площею 325 м2 за ціною 34 тис. грн у місяць (105 грн/м2). Термін оренди – до 2033 року.

Окрім того, у будівлі працює низка фірм та підприємців, які орендують невеликі площі до 100 м2.

