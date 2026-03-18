«Київстар» змінює вартість тарифів

Абоненти найбільшого мобільного оператора України «Київстар» почали отримувати SMS із повідомленнями про зміну вартості тарифів. Нові ціни почнуть діяти вже з кінця березня.

У повідомленнях, які надіслала компанія користувачам, підвищення пояснили зростанням витрат на електроенергію та обслуговування мережі. Зауважимо, що в одному з тарифів плата зросте з 400 до 450 грн вже з 31 березня.

«Київстар» повідомив абонентів про підвищення цін на популярні тарифи / Фото ZAXID.NET

Водночас оператор пропонує альтернативу – перейти на контрактні пакети з фіксованою ціною. Зокрема, тариф «ВСЕ РАЗОМ Оптимальний Контракт» дозволяє зафіксувати вартість на рівні 400 грн на місяць до кінця 2026 року.

Повного списку тарифів, які подорожчають, компанія не повідомила. Однак, як пише «Комерсант Український» з посиланням на аналітиків ринку, зміни переважно зачеплять тарифи середнього та преміального сегментів. У середньому абонплата може зрости орієнтовно на 50 грн.

Причини подорожчання мобільного зв’язку

Київстар не єдиний мобільний оператор, який повідомив про підвищення цін на тарифи. З початку 2026 року вартість тарифів зросла і у інших операторів. Так, буквально одночасно з «Київстар» про оновлення цін повідомила компанія lifecell. Як писав ZAXID.NET, з 2 квітня оператор підніме вартість низки архівних тарифів, які вже недоступні для підключення новим абонентам.

Головними причинами подорожчання мобільного зв’язку аналітики називають зростання цін на електроенергію, витрати на резервне живлення під час блекаутів, закупівлю генераторів і акумуляторів, а також ремонт і модернізацію обладнання. Оператори пояснюють, що змушені вкладати більше грошей у стабільність зв’язку.

Загалом підвищення тарифів – це загальна тенденція ринку. Раніше і Vodafone також переглянув ціни на свої послуги. Ба більше, не виключено, що у 2026 році тарифи можуть зростати й надалі, адже витрати на підтримку мобільної інфраструктури продовжують збільшуватися.

До слова, паралельно «Київстар» розвиває нові напрямки бізнесу. Так, у 2025–2026 роках компанія купила інтернет-провайдера ISP Shtorm, компанію Uklon та сервіс медичних товарів Tabletki.ua.